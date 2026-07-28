Desalojan a más de 250 personas de una fiesta ilegal en 'Casa Paola'

La Policía Local de Sant Josep ha desalojado este martes a más de 250 personas de una presunta fiesta ilegal que se celebraba en el espacio conocido como 'Casa Paola', en la zona de es Cubells. La intervención permitió poner fin a una actividad que, según las comprobaciones realizadas por los agentes, carecía del correspondiente título habilitante.

El dispositivo se inició después de que la Policía Local detectara dos puntos de encuentro o meeting points utilizados para organizar el acceso de los asistentes a la fiesta. Uno se encontraba en los alrededores del colegio L’Urgell y el otro, en la carretera de Sant Josep, aproximadamente en el kilómetro 7.

Posteriormente, los agentes se desplazaron hasta el inmueble, donde comprobaron que más de un centenar de personas esperaban para acceder al recinto. Ante esta situación, la Policía Local estableció controles de seguridad ciudadana y de tráfico, restringió el acceso de vehículos y prohibió el paso de personas por el vial de entrada para garantizar la seguridad y evitar el colapso de la zona.

Más de 250 personas, dj y sonido profesional

Para desalojar la actividad, los agentes solicitaron la colaboración del servicio de seguridad del local, que participó en la evacuación ordenada de las personas y los vehículos, así como en la interrupción de la actividad musical, que se desarrollaba con equipos profesionales de sonido y estaba amenizada por un dj.

Durante la intervención, la Policía Local constató la presencia de más de 250 personas y detectó distintos indicios compatibles con la celebración de una fiesta ilegal. Entre ellos, señaló la promoción previa del evento a través de las redes sociales y de los meeting points, el uso de equipos profesionales de sonido, la existencia de un servicio de control de acceso y seguridad, y la presencia de personal de animación.

Como resultado del dispositivo, los agentes levantaron varias actas por la realización de una actividad sin el preceptivo título habilitante y por alteración de la convivencia ciudadana.

Durante la intervención también fue denunciado un conductor tras dar positivo en la prueba de detección de drogas.