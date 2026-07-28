El norte de Ibiza se abre a nuevos sabores

En los acantilados de Portinatx, en el norte de Ibiza, Nômade Temple emerge no como un hotel, sino como un lugar donde la hospitalidad y la gastronomía crean una nueva forma de descubrir la isla. Situado entre pinares milenarios y algunas de las calas más auténticas, el proyecto propone una hospitalidad que habita el paisaje en lugar de imponerse sobre él, invitando a descubrir el territorio a través del sabor.

Uno de los nigiris de Kuu J / JUSTIN PAQUAU

La experiencia se despliega a través de cuatro espacios con identidad propia: Tavla, 4FU3GOS, Kuu Jū y Café Libre. Desde el primer café de la mañana hasta la última cena, cada concepto propone una manera distinta de reunirse alrededor de la mesa, compartir y conectar.

La arquitectura de Nômade Temple se integra a la perfección con el entorno. / justin paquau

Tavla, la Mesa de los Viajeros

Tavla se presenta como la Mesa de los Viajeros, una cocina en constante movimiento donde sabores, ingredientes e influencias cruzan fronteras. Durante siglos, personas, especias y recetas viajaron entre culturas, transformando la manera de cocinar y de compartir. Ese viaje inspira una propuesta viva que evoluciona con las estaciones y con el pulso de la isla.

Abierto desde el desayuno hasta la cena, Tavla convierte la mesa en el centro de la experiencia. Los platos llegan para compartirse: vegetales de temporada, mariscos marinados, panes elaborados al momento y carnes y pescados cocinados sobre brasas. Una cocina que deja todo el protagonismo al producto.

Más que una cocina con un origen concreto, Tavla encuentra su identidad en el propio viaje de los ingredientes, creando una sensación inmediata de pertenencia alrededor de la mesa.

4FU3GOS, el Ritual de la Orilla

La esencia del chiringuito, reinterpretada desde la mirada de Nômade. Junto al mar, 4FU3GOS celebra el Ritual de la Orilla, una propuesta inspirada en la tradición mediterránea que sigue el ritmo del sol, el mar y el fuego.

Aquí, el producto marca el camino. El pescado y el marisco llegan cada día y pueden disfrutarse crudos, fritos o preparados a las brasas, acompañados de vegetales de temporada, tacos, cocas y arroces para compartir.

El fuego marca el ritmo de la cocina y los platos llegan cuando están listos, sin prisas. Las sobremesas se alargan mientras el paisaje acompaña cada momento, convirtiendo cada comida en una celebración sencilla, generosa y profundamente mediterránea.

Kuu Jū, donde Japón dialoga con el Mediterráneo

Al caer la noche, Nômade Temple cambia de registro con Kuu Jū, un espacio abierto exclusivamente para las cenas que propone una experiencia omakase íntima.

Su nombre reúne dos conceptos japoneses: Kuu, el espacio entre las cosas, y Jū, la fluidez y la capacidad de adaptarse. Una filosofía que se refleja en una experiencia donde el silencio, la precisión y la relación entre chef y comensal adquieren tanto protagonismo como cada plato.

En la barra, cada servicio se desarrolla como un diálogo entre el chef y el comensal. La gamba roja, los cítricos, las hierbas aromáticas y otros ingredientes del Mediterráneo se integran en una estructura profundamente japonesa. La técnica permanece fiel a Japón, pero el relato pertenece al norte de Ibiza. Más que una fusión, Kuu Jū busca el equilibrio entre dos culturas gastronómicas unidas por el respeto al producto, la temporalidad y la belleza de los pequeños detalles.

Café Libre, el ritual de cada día

En el corazón de Nômade Temple, Café Libre celebra el placer de los pequeños rituales cotidianos. Más que una cafetería, es un espacio pensado para comenzar el día con calma, hacer una pausa o regresar siempre que apetezca algo familiar.

Su mostrador reúne cafés de especialidad, bollería artesanal, bowls, yogures, fruta de temporada y propuestas ligeras que invitan a elegir sin prisa y disfrutar de los pequeños placeres. Un lugar donde la libertad se expresa en los pequeños gestos y cada visita encuentra su propio ritmo.

Una forma de descubrir el norte de Ibiza

Del espíritu viajero de Tavla al fuego de 4FU3GOS; de la precisión de Kuu Jū a los rituales cotidianos de Café Libre, la propuesta gastronómica de Nômade Temple es más que una colección de restaurantes. Cada espacio ofrece una manera distinta de reunirse alrededor de la mesa y celebrar el producto. Sin embargo, todos nacen de una misma filosofía: una hospitalidad pausada, conectada con el territorio y pensada para que cada comida se convierta en un momento para compartir.