Noches de Ibiza exige saber si la ampliación del aeropuerto contempla una macrodiscoteca

La Asociación Empresarial de Ocio Nocturno Noches de Ibiza (AEON) ha reclamado a Aena que aclare públicamente si las obras previstas en el aeropuerto de Ibiza incluyen la creación de una macrodiscoteca o de un gran espacio destinado a fiestas, conciertos y actuaciones.

La patronal considera necesario que el gestor aeroportuario explique con detalle el alcance del proyecto de ampliación y haga público si existe alguna propuesta vinculada al ocio nocturno dentro de la terminal. AEON sostiene que una instalación de estas características sería innecesaria y podría afectar tanto a la imagen turística de Ibiza como a la movilidad, la convivencia y la presión que soporta la isla.

La organización empresarial advierte de que cualquier establecimiento de ocio que se instale en el aeropuerto deberá contar con una licencia municipal de actividad otorgada por el Ayuntamiento de Sant Josep, además de cumplir todas las autorizaciones sectoriales exigidas por la legislación balear.

Según la asociación, una macrodiscoteca no podría ponerse en funcionamiento únicamente mediante una declaración responsable. Por la naturaleza de la actividad, tendría que disponer de una licencia para espectáculos públicos y acreditar el cumplimiento de los requisitos técnicos, administrativos y de seguridad establecidos para las discotecas y salas de fiesta.

Las mismas reglas para todo el sector

AEON exige que, en caso de confirmarse el proyecto, el espacio esté sometido a las mismas obligaciones que cualquier otro local de ocio nocturno de Ibiza y Baleares. Entre ellas cita las limitaciones de aforo, los horarios de apertura y cierre, el control de accesos, la seguridad privada, la insonorización y las medidas contra incendios.

También reclama que la instalación cuente con salidas de emergencia directas al exterior, un plan de autoprotección y evacuación y sistemas adecuados de control de aforo.

«Lo que pedimos es igualdad ante la ley», señala la Junta Directiva de AEON, que rechaza que puedan existir condiciones diferentes en función de quién promueva el negocio o de que se encuentre dentro de una infraestructura declarada de interés público.

Por este motivo, la patronal pide también garantías al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y solicita que cualquier posible concesión se tramite mediante un concurso público de Aena. El pliego, añade, debería exigir solvencia técnica, licencia para reproducir música, condiciones de insonorización y seguridad, y compatibilidad con el resto de espacios comerciales del aeropuerto.

Críticas a la publicidad de fiestas

La asociación reclama asimismo que Aena revele la superficie, capacidad, horarios, modelo de explotación e impacto sobre la movilidad de cualquier proyecto de ocio previsto en la terminal.

AEON denuncia además la «creciente privatización comercial» de los espacios interiores y exteriores del aeropuerto y considera invasiva la presencia de anuncios de determinadas discotecas y fiestas. La entidad pide regular y limitar este tipo de publicidad para evitar que la principal puerta de entrada a Ibiza proyecte únicamente una imagen vinculada al ocio nocturno.

La patronal sostiene que el aeropuerto debe representar el conjunto de la oferta turística de Ibiza y Formentera y no convertirse en un espacio que fomente «un turismo de fiesta continua y excesos».

AEON se suma así a las asociaciones y movimientos sociales que reclaman límites a la saturación turística. También vuelve a pedir al Consell de Ibiza una regulación común para las actividades de ocio nocturno y diurno desarrolladas por discotecas, hoteles, clubes de playa y ‘beach clubs’, con el objetivo de combatir el intrusismo y la competencia desleal.

La organización insiste en que una posible macrodiscoteca dentro del aeropuerto tendría consecuencias que irían más allá del propio recinto. Por ello, considera imprescindible un debate público y una explicación transparente de Aena antes de que avance cualquier iniciativa de estas características.