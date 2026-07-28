Moda, artesanía y creatividad ibicenca: el desfile Adlib al atardecer en un hotel de Ibiza

Adlib Ibiza y Bless Ibiza The Site presentan una jornada especial dedicada a la moda, la artesanía y la creatividad de la isla que tendrá lugar el próximo viernes 31 de julio, cuyo momento central será un desfile al atardecer con las colecciones de doce diseñadores adheridos a la marca Adlib Ibiza.

El desfile arrancará a las 20.30 horas en el rooftop de Bless Ibiza The Site, en Platja d'en Bossa, un espacio que ofrece vistas privilegiadas al Mediterráneo. La organización ha diseñado una puesta en escena en la que la moda dialogará con la artesanía y la creatividad, utilizando como telón de fondo natural la luz del atardecer y el paisaje marítimo de la isla.

Una pop-up con piezas exclusivas

Antes del desfile, entre las 10.30 y las 23.00 horas, el hall del hotel acogerá una pop-up exclusiva en la que se podrán ver y adquirir piezas de varios creadores vinculados a Adlib Ibiza, entre ellos Ibiza Stones, Ivanna Mestres, Vintage Ibiza y Virginia Vald. Esta muestra permitirá a los visitantes acercarse de primera mano a las creaciones antes del gran desfile de la tarde.

Según los organizadores, la exposición reflejará tanto la tradición artesanal de Ibiza como la capacidad de innovación de sus diseñadores, en sintonía con el estilo mediterráneo que caracteriza a Adlib Ibiza. La marca se presenta como la única con denominación de origen en el sector de la moda, un sello que subraya su vinculación histórica con la identidad de la isla.

Estilo Adlib, un referente internacional

Adlib Ibiza y Bless Ibiza The Site destacan que esta jornada será una oportunidad para conocer la trayectoria, la evolución y la esencia de Adlib Ibiza, considerada una de las principales señas de identidad de la moda ibicenca. El evento se celebrará en uno de los enclaves más exclusivos de la isla, reforzando el vínculo entre la moda local y los espacios de referencia del turismo de lujo en Ibiza.

Con esta cita, ambas entidades buscan poner en valor el legado artesanal y creativo de la isla, así como proyectar internacionalmente el estilo Adlib como parte fundamental del patrimonio cultural y de moda de Ibiza.