"El verdadero lujo es...": la reflexión de Cameron, una promotora de Ibiza sobre la soledad de quienes trabajan en la noche

Desde fuera, trabajar en la noche de Ibiza puede parecer una vida de fiestas, contactos y acceso a lugares donde muchos solo sueñan con entrar. Desde dentro, según relata la promotora de eventos Cameron Rosenkova, también puede ser una vida agotadora y profundamente solitaria.

La joven, que se presenta como promotora y cuenta que lleva años trabajando en el mundo de la noche, ha compartido en Instagram un reel en el que se aleja del tono habitual de este tipo de contenidos para lanzar una reflexión personal sobre lo que ocurre detrás de las sonrisas, los mensajes de "todo bien" y la disponibilidad constante para los demás.

"Soy promotora en Ibiza y así es como me siento", comienza diciendo mirando a cámara. "Hay una parte que casi nadie cuenta y lo voy a contar", afirma Rosenkova, antes de describir un ambiente que define como "extremadamente cansino". En su relato, la promotora habla de convivir a diario con personas alcoholizadas, drogadas o desconectadas de la realidad, y de tener que lidiar con egos, intereses y situaciones difíciles de entender para quien no trabaja dentro de ese mundo.

"No están contigo por quien eres"

Uno de los puntos más duros de su reflexión llega cuando habla de las relaciones que se generan alrededor de la noche. "Con el tiempo empiezas a darte cuenta de algo que duele un montón: la mayoría de las personas no están contigo por quien eres, sino por lo que representas o por lo que puedes ofrecerles en ese momento", asegura.

La promotora describe esa contradicción tan habitual en los entornos de ocio: una noche todo parecen abrazos, saludos, brindis y complicidad; al día siguiente, silencio. "Hoy te abrazan, te saludan con dos besos, brindan contigo y parece que sois inseparables. Mañana ni siquiera se acuerdan de escribirte", lamenta.

Cameron Rosenkova durante una de sus promociones. / Captura Instagram

Rosenkova insiste en que no lo dice "con rencor", sino como parte de una realidad que vive en su día a día. Según explica, muchas conversaciones dentro de ese entorno tienen un interés detrás: una entrada, una lista, una mesa, una invitación, una oportunidad o un favor.

Esa misma idea la reforzó en el texto que acompaña al reel: "Este reel va dedicado a toda esa gente que trabaja en el mundo de la noche y entiende perfectamente lo que hay detrás de una sonrisa, de un 'todo bien' y de estar disponible para todo el mundo".

También dirige su mensaje a quienes le escriben para pedirle listas, favores o entradas, pero ni siquiera recuerdan su nombre. "Detrás de cada mensaje hay una persona, no un contacto guardado para cuando hace falta algo. Un hola, qué tal estás no mata a nadie”, escribió.

Rodeada de gente, pero sola

La parte más llamativa del vídeo llega cuando la promotora verbaliza una paradoja que probablemente reconozcan muchas personas que trabajan en el ocio nocturno: "Lo más curioso es que puedes estar rodeada de cientos de personas cada fin de semana y aun así sentirte completamente sola", afirma.

Con los años, explica, ha dejado de confundir contactos con amistades. "He dejado de creer que tener miles de contactos significa tener amigos. Son dos cosas completamente diferentes", reflexiona.

La promotora admite incluso que no sabe si algún día volverá a saber lo que es una amistad "de verdad". Lo que sí tiene claro, dice, es que llegará un momento en el que cambiará de etapa y buscará rodearse de personas que estén a su lado por quien es, y no por lo que puede facilitarles.

Cuando se apagan las luces

La frase que resume el mensaje del vídeo llega casi al final: "El verdadero lujo no es entrar en todas las fiestas, es tener a alguien que siga ahí cuando se apagan las luces".

Una reflexión que contrasta con la imagen más brillante de la noche ibicenca, donde muchas veces lo que se ve desde fuera es solo la parte más atractiva: los grandes clubes, los nombres internacionales, las mesas llenas, las pulseras y la sensación de pertenecer a un mundo exclusivo.

"La vida de un promotor en Ibiza es una vida muy difícil. Todos pensáis que es una vida muy guay, pero tiene esta parte de soledad", concluye Rosenkova.