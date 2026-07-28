La Llar Eivissa abre su refugio climático a todas las personas mayores de 60 años

La Llar Eivissa ha abierto desde este lunes su espacio de descanso climatizado a todas las personas mayores de 60 años, independientemente de que sean o no socias del Club de Mayores. Hasta ahora, este refugio climático, activado por primera vez el pasado verano, estaba reservado únicamente a los miembros de la entidad.

El departamento de Bienestar Social, Familia e Igualdad del Consell de Ibiza ha decidido ampliar el acceso ante las elevadas temperaturas registradas este verano y la especial vulnerabilidad de las personas mayores durante los episodios de calor.

La sala está situada en la primera planta de la Llar, en la calle Balears de Eivissa, y cuenta con mesas, sillas, aire acondicionado, agua, radio, juegos de mesa y conexión wifi. El objetivo es ofrecer un lugar seguro en el que descansar, hidratarse y permanecer el tiempo necesario antes de continuar con las actividades cotidianas.

«En ocasiones, bajar a hacer un simple trámite en Vila o ir a comprar al mercado puede complicarse por el calor y las altas temperaturas», ha explicado la consellera Carolina Escandell. Según ha señalado, disponer de un espacio de estas características permite a las personas mayores «descansar, hidratarse y estar el tiempo que necesiten en un ambiente climatizado y saludable».

Único requisito, más de 60 años

El acceso es independiente del bar de la Llar y no obliga a realizar ninguna consumición. El único requisito es tener 60 años o más, sin que sea necesario acreditar la condición de socio del Club de Mayores.

El espacio permanecerá abierto de lunes a viernes, entre las 9 y las 19 horas, y los sábados de 9 a 12 horas. Con esta ampliación, la institución pretende facilitar un punto de refugio frente al calor en una zona céntrica de la ciudad y proteger a uno de los colectivos más sensibles ante las temperaturas extremas.