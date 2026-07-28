La enorme diferencia entre los alquileres anuales y los de temporada en Ibiza, que son hasta un 150 por ciento más caros. Aunque el aumento de precios es bien conocido por todos, los datos de la Agencia Tributaria le ponen cifras concretas. El caso más claro es Sant Josep, donde la media del alquiler anual está en 1.220 euros, que ya es bastante caro al tratarse de una media, pero el alquiler de temporada se sitúa en una media de 3.049 euros al mes, un 149,9 por ciento más. En el conjunto de Balears, la media del alquiler anual está en los 895 euros al mes, mientras que el temporal se dispara hasta los 2.239 euros. Unas cifras que explican por qué muchos propietarios prefieren alquilar sus viviendas solo en temporada, pese a las inseguridades.

Llama la atención

La tensión con que terminó la gran manifestación contra la masificación turística celebrada este domingo en Palma, en la que se produjeron cargas policiales que causaron varios heridos. Incluso varios turistas que pasaban por allí en la parte final de la marcha se llevaron disparos de pelotas de goma. Aun así, la marcha fue un éxito con entre 25.000 y 70.000 participantes, según las fuentes.