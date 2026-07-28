«El límite turístico de Ibiza llegó cuando el trabajador no encontró dónde hospedarse»

La pregunta lanzada por Diario de Ibiza —si la isla ha llegado al límite de turistas— ha provocado una respuesta casi unánime. La mayoría no solo cree que sí, sino que considera que ese techo se superó hace tiempo. “Hace 30 años que lo rebasamos”, escribe Jose Escandell Torres. “Llegado no... lo sobrepasó hace unos lustros”, añade Jaime Marí. Fernando Gómez Castro lo resume: “Hace tiempo que lo sobrepasó”. Y José Torres Serra insiste: “No ha llegado, lo ha sobrepasado y de mucho”.

Entre decenas de comentarios, una de las respuestas más significativas no fija el límite en una cifra de visitantes, coches o plazas hoteleras, sino en la vivienda. Alberto Sánchez Cañas sitúa el punto de ruptura antes del año 2000: “Cuando el trabajador que estaba o venía de temporada y no encontró dónde hospedarse, ahí llegó el límite”. La frase resume una de las grandes contradicciones de Ibiza: una isla capaz de recibir a millones de visitantes, pero que no siempre puede alojar a quienes sostienen su temporada turística. Elena Oropel Germani apunta: “El enorme problema es la vivienda”. Y María José Riera Planells amplía el diagnóstico: “No solo de turistas, también de población. Aquí el espacio y los recursos son limitados”.

La sensación de saturación aparece descrita con distintas palabras, aunque todas conducen al mismo lugar. Duna Mezcua habla de una Ibiza “súper saturada”; Luisa Planells Ferrer sostiene que está “saturada y con todos los recursos agotados”; Fa Iluminación cree que “ha llegado al límite de todo”; y Margarita Torres Cardona responde: “Más allá del límite”. Otros comentarios miran atrás. “Yo fui hace 26 años y ya se veía venir”, recuerda Claudio Luzero. David Koster lo fecha en 1989. Toni Manonelles se remonta “a mediados de los 60”. Fina Calbet aporta una observación que funciona como crónica de medio siglo: “Llevo 50 años oyendo lo mismo. Pero cada día está más lleno”.

Junto a la vivienda, los recursos y las infraestructuras aparecen como otra frontera rebasada. Anna Maria Ricco señala que “los acuíferos están mal y las cloacas explotan” y considera que “solo con eso es una señal”. Marga González Corrales recuerda más de tres décadas de viajes a Baleares y describe cómo vio “estropeándose las mejores playas”, entre ellas Cala Bassa, Platges de Comte, Cala Gració y Cala Tarida. Su conclusión es amarga: “Conocimos Baleares siendo un paraíso y nos da pena ver cómo está ahora”. Gabriele Lipka añade: “Lo pienso cada año. Pero veo más y más hoteles nuevos y más y más coches”.

La pérdida de identidad es otro de los temas repetidos. Antonia Carrillo sentencia: “Sí, ya no es Ibiza”. Marga Torres escribe: “Ibiza ya no es aquella maravillosa Ibiza”. Juan Antonio Alcocer Chamorro considera que “la esencia de Ibiza ya desapareció”, mientras Carina Tempone resume la transformación: “Quién te ha visto y quién te ve”. Pierre Maurice sostiene que la isla “ya no existe como una tierra por descubrir” y que “se ha convertido en una marca comercial que hay que comprar y consumir”. José Arias teme que termine por “morir de éxito”, y Frederik Chirinos recurre a otra imagen: “Se infló tanto y tan rápido que pegó el reventón en todos los sentidos”.

"En el techo de mi coche me caben tres ingleses tumbados"

En medio del enfado también hay espacio para la ironía. David Jiménez Macías responde que todavía no se ha alcanzado el límite porque “en el techo del coche me caben tres ingleses tumbados aún”. Javier Tebas calcula que “todavía entran dos o tres como mucho más”. José Antonio Molina se suma al sarcasmo: “No, aún se puede explotar más”. Y Paul de Ibiza convierte el calendario en una cuenta atrás: “Qué ganas tengo de que llegue el 1 de noviembre. Por fin podremos estar tranquilos”.

Hay también algunas voces discrepantes. Charles Bass responde que no y recuerda que del turismo “vive una isla sin otro tipo de fuente de riqueza”. Jesús Morín insiste en que “comemos del turismo”. Otros creen que el problema no es tanto la cantidad como la gestión. Rafael Garrido Bonilla afirma que “lo que falta es organización”, mientras Jorge Llobet señala “la gestión pública de una industria que, como todas, genera efectos no deseados”. José María Martínez Lozano propone “distribuir las vacaciones durante todo el año”, y Marcus Turco recuerda que muchas empresas deben facturar en seis meses el dinero de doce.

"Nos hemosm pasado cuatro pueblos"

Pero esas posiciones son minoritarias frente a una corriente que no discute ya si existe un límite, sino cuándo se dejó atrás. “Hace años”, “hace mucho tiempo”, “lo desbordó”, “lo rebasó”, “estamos pasados de rosca” y “no hay vuelta atrás” se repiten una y otra vez. Javier Macías lo formula como una pregunta: “¿Realmente hay quien a día de hoy aún lo cuestione?”. Su respuesta es clara: “Ya nos hemos pasado cuatro pueblos”.

El resultado es una imagen de Ibiza al borde, o más bien después del borde. Una isla que muchos siguen queriendo, pero que ven cada vez más difícil de habitar y reconocer. Y entre todas las respuestas, la del trabajador sin alojamiento queda como la medida más concreta del desbordamiento: el límite no llegó cuando dejaron de caber turistas, sino cuando empezaron a no caber quienes debían vivir y trabajar aquí.