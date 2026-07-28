Ibiza permite denunciar de forma anónima casos de maltrato animal desde el móvil

El Ayuntamiento de Ibiza ha incorporado a la aplicación municipal Línea Verde un botón específico para comunicar incidencias vinculadas con la vulneración del bienestar animal. Esta herramienta tecnológica permitirá, en principio, que cualquier ciudadano que presencie una situación en la que un animal pueda encontrarse en peligro o sufrir una vulneración de sus derechos pueda denunciarla de forma inmediata y anónima.

Las comunicaciones serán recibidas directamente por la concejalía de Bienestar Animal, lo que, según el Consistorio, permitirá agilizar la intervención de los servicios municipales y realizar un seguimiento de cada incidencia.

La puesta en marcha de este nuevo canal se produce una semana después de que el Ayuntamiento informara de una nueva sanción por abandono animal. Con esta última resolución, son ya once las sanciones impuestas por este motivo durante los últimos años.

El Consistorio sostiene que la iniciativa representa "un cambio importante" en la política municipal de protección animal, que "pasa del relato al hecho", y reafirma su voluntad de perseguir las conductas de abandono y fomentar entre la ciudadanía la responsabilidad que implica convivir con un animal.

Más recursos para el centro de Sa Coma

El Ayuntamiento también continúa trabajando para acercar a la ciudadanía el Centro de Protección Animal de Sa Coma y dar visibilidad a los perros que permanecen en sus instalaciones a la espera de ser adoptados.

El centro se mantiene abierto a la participación ciudadana y los perfiles municipales en redes sociales se utilizan para difundir los animales disponibles y promover adopciones responsables.

Durante la presente legislatura, el Consistorio asegura haber duplicado el presupuesto destinado al bienestar animal. Estos recursos se destinan a mejorar las instalaciones y los servicios de Sa Coma, así como a desarrollar campañas de sensibilización y nuevos espacios para los animales de compañía.

Entre las próximas actuaciones figura la inauguración de un recinto canino en el paseo marítimo, que se sumará a las zonas ya habilitadas en el municipio.

El Ayuntamiento ha agradecido, además, la colaboración de las personas voluntarias del Centro de Protección Animal de Sa Coma y ha animado a nuevos ciudadanos a sumarse a esta iniciativa. El voluntariado permite participar, entre otras tareas, en los paseos de los perros acogidos en las instalaciones.