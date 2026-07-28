Turismo
Ibiza destina 40.000 euros a promocionar la ciudad como destino turístico durante todo el año
El Ayuntamiento firma un convenio con Fomento del Turismo para reforzar la oferta gastronómica, cultural, congresual, de bienestar y turismo activo de la capital
El Ayuntamiento de Ibiza y Fomento del Turismo de la Isla de Ibiza han firmado un convenio de colaboración dotado con 40.000 euros para reforzar durante 2026 la promoción de la ciudad como un destino turístico de calidad y avanzar en la diversificación de su oferta.
El acuerdo ha sido rubricado por el alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, y el presidente de Fomento del Turismo, Alejandro Sancho. La colaboración permitirá desarrollar acciones promocionales relacionadas con la gastronomía, el patrimonio cultural e histórico, el turismo de reuniones y congresos, la salud, el bienestar y el turismo activo. El convenio también prevé la participación en ferias, encuentros profesionales, viajes de prensa y eventos gastronómicos, además de la difusión de las campañas municipales y de la marca Ibiza Ciudad Patrimonio Mundial.
Promoción más allá del verano
El objetivo de ambas entidades es mejorar el posicionamiento de la capital ibicenca y atraer visitantes durante todo el año, más allá de la temporada turística tradicional.
Triguero ha destacado que el convenio permitirá "reforzar la promoción de la ciudad durante todo el año y dar visibilidad a segmentos con un gran potencial", como la gastronomía, el turismo de reuniones y congresos, el bienestar y las actividades al aire libre.
El alcalde también ha subrayado que esta estrategia servirá para continuar poniendo en valor el patrimonio histórico y la identidad de Ibiza como Ciudad Patrimonio Mundial. Por su parte, el concejal de Turismo, Rubén Sousa, ha defendido que "la unión de esfuerzos entre las entidades públicas y el sector turístico es clave para impulsar una promoción coordinada y eficaz de la ciudad".
Gastronomía, congresos y patrimonio
La colaboración permitirá coordinar los diferentes clubes de producto gestionados por Fomento del Turismo y reforzar marcas ya consolidadas, como Eating in Ibiza y el Ibiza Convention Bureau.
El presidente de Fomento del Turismo, Alejandro Sancho, ha señalado que la estrategia público-privada pretende atraer "un perfil de visitante orientado a la calidad, la cultura y los negocios durante todo el año". El convenio busca así potenciar el valor patrimonial de Ibiza, impulsar el turismo de congresos y eventos y proyectar la riqueza gastronómica local como herramientas para favorecer la desestacionalización turística.
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