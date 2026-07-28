Ibiza brinda por Venezuela con una jornada solidaria en el parque Reina Sofía

El parque Reina Sofía de Ibiza acogerá este miércoles, 29 de julio, ‘Una copa por Venezuela’, una jornada solidaria que combinará música, espectáculos, gastronomía y coctelería con el objetivo de recaudar fondos para enviar ayuda humanitaria al país sudamericano tras los terremotos sufridos hace unas semanas.

El encuentro se desarrollará entre las 16 y las 0 horas, con entrada libre, y está promovido por las áreas de Comercio y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Eivissa. En la organización participan también Exceptional Bartenders, Acrobatik Espectáculos y Cruz Roja, mientras que los fondos obtenidos se destinarán a World Central Kitchen.

La programación se prolongará durante toda la tarde y la noche e incluirá actuaciones de DJ, bandas de música y artistas acróbatas. El público también encontrará propuestas de comida y coctelería, además de otras actividades planteadas para reunir a residentes y visitantes en torno a una causa solidaria.

Punto de donación

El recinto contará con un punto físico de donación, en el que los asistentes podrán realizar aportaciones directas. Todo lo recaudado durante la jornada se utilizará para contribuir al envío de ayuda a las zonas afectadas de Venezuela.

El Ayuntamiento de Eivissa ha animado a la ciudadanía a sumarse a una iniciativa en la que el ocio y la cultura se ponen al servicio de la solidaridad. La entrada gratuita busca facilitar la participación del mayor número posible de personas y convertir el parque Reina Sofía en un espacio de encuentro y apoyo colectivo.

El evento cuenta asimismo con la colaboración de numerosos establecimientos, profesionales, entidades y empresas, que han aportado recursos, trabajo y servicios para hacer posible la celebración. ‘Una copa por Venezuela’ pretende transformar una tarde de música y convivencia en una ayuda concreta para quienes atraviesan una situación de emergencia.