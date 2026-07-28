Ibiza abre la convocatoria para actuar este verano en el ciclo "Sona a sa Peixateria"

El Ayuntamiento de Ibiza ha abierto el plazo de inscripción para participar en "Sona a sa Peixateria 2026", un nuevo ciclo cultural dirigido a artistas locales que quieran mostrar su talento y compartir sus propuestas con el público durante este verano.

La iniciativa nace como continuidad y evolución de "Vine al Villangómez" y traslada ahora las actuaciones al espacio polivalente de Sa Peixateria. La convocatoria está abierta a cantantes, bailarines y artistas de diferentes disciplinas de las artes escénicas.

Un escaparate para el entorno local

El objetivo del programa es ofrecer un escenario a los creadores de la isla para que puedan dar visibilidad a sus proyectos, acercar su trabajo a la ciudadanía y actuar en un espacio cultural de la ciudad.

Cartel de la convocatoria "Sona a Sa Peixateria" / Ayuntamiento de Ibiza

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Ibiza, Carmen Domínguez, ha señalado que "desde el Ayuntamiento queremos dar a conocer y poner en valor el talento local, ofreciendo a nuestros artistas un espacio donde puedan mostrar su trabajo y compartir su arte con el público". Las actuaciones serán gratuitas para los espectadores. Los artistas seleccionados podrán utilizar el espacio y los medios técnicos disponibles sin tener que asumir ningún coste de participación.

Solicitudes hasta el 14 de agosto

Las personas interesadas podrán presentar sus propuestas hasta el próximo 14 de agosto mediante un correo electrónico dirigido a cultura@eivissa.es. La solicitud deberá incluir el nombre del artista o del grupo, un número de teléfono de contacto y una breve descripción de la propuesta artística.