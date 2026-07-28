Una posible huelga en Baleària amenaza las conexiones marítimas de Ibiza y Formentera

La plantilla de Baleària en Ibiza y Formentera irá a la huelga si persiste el "bloqueo" de la negociación por parte de la empresa, según ha informado este martes la Coordinadora Estatal de Trabajadores de los Puertos (CETP) en un comunicado.

Los trabajadores aseguran que, después de casi dos años de negociación, Baleària continúa sin ofrecer avances reales en materias que consideran esenciales, como los salarios, la jornada, los descansos, la conciliación y la promoción profesional.

La plantilla critica que siguen existiendo "ambigüedades e incertidumbres" sobre el contenido del acuerdo, especialmente en cuestiones relacionadas con la organización del trabajo, las funciones, la movilidad funcional y determinados complementos salariales. Según sostiene, sus representantes han pedido "reiteradamente" a la empresa que aclare estos aspectos.

Los trabajadores señalan también que han presentado varias propuestas y alternativas con el objetivo de alcanzar un "acuerdo equilibrado", pero que todas ellas han sido declinadas o rechazadas por la compañía.

Entre los puntos que la plantilla considera "especialmente graves", figura la propuesta empresarial de la "pérdida o absorción" de conceptos salariales consolidados en favor de complementos variables. Los trabajadores también cuestionan la introducción de una "polivalencia generalizada" para prácticamente toda la plantilla y una movilidad funcional que califican de "excesivamente abierta y sin garantías".

Las asambleas celebradas a principios de julio en Ibiza y Formentera concluyeron con el respaldo a la adopción de medidas de presión y el apoyo a la convocatoria de una huelga conjunta en caso de que la empresa no desbloquee de forma inmediata la negociación.

Los trabajadores han advertido de que su posición "es firme" y de que "no aceptarán más retrasos, más pérdida de derechos ni propuestas que empeoren" las condiciones que ya tienen consolidadas.