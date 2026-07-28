El Govern actualiza la planificación ambiental de Es Vedrà tras más de dos décadas.

El Govern balear ha iniciado este martes la revisión del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y la redacción, por primera vez, del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) de la Reserva Natural de Es Vedrà, Es Vedranell y los Illots de Ponent. Los dos procedimientos forman parte de los cinco expedientes de planificación de espacios naturales protegidos cuya tramitación ha comenzado con su publicación en el Boletín Oficial de las Illes Balears (BOIB).

El PORN de la reserva ibicenca, vigente desde 2002, será actualizado, mientras que el nuevo PRUG regulará los usos, establecerá los criterios de gestión y definirá las actuaciones necesarias para garantizar la conservación de sus valores naturales.

"Gestión eficaz y adaptada a los nuevos retos ambientales"

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, ha señalado que "continuamos dando pasos firmes para dotar a todos los espacios naturales protegidos de las Illes Balears de unos instrumentos de planificación actualizados que garanticen una gestión eficaz y adaptada a los nuevos retos ambientales. Con los expedientes que iniciamos damos un paso muy importante para reforzar la protección de nuestro patrimonio natural y avanzar en el proceso de renovación de todos estos instrumentos".

La tramitación incluye también la revisión del PRUG del Parque Natural de S’Albufera de Mallorca, aprobado en 1999, y la revisión del PORN de la Reserva Natural de S’Albufereta, vigente desde 2001. Esta última reserva dispondrá igualmente, por primera vez, de un plan rector de uso y gestión.

Según el Govern, los expedientes permitirán actualizar instrumentos que, en algunos casos, acumulaban más de dos décadas de vigencia para adaptarlos a la realidad ambiental, social y normativa actual.

La directora general de Medio Natural y Gestión Forestal, Anna Torres, ha manifestado que "con esta actuación continuamos consolidando una gestión moderna, rigurosa y basada en el conocimiento científico de los espacios naturales protegidos, y garantizamos que dispongan de los instrumentos necesarios para afrontar los retos de conservación de la biodiversidad, adaptarse a los nuevos desafíos ambientales y preservar el patrimonio natural de las Illes Balears para las generaciones futuras".

Todos los espacios protegidos, en revisión antes de final de año

La revisión y redacción de los cinco instrumentos permitirá, según el Govern, incorporar los conocimientos científicos adquiridos durante los últimos años, adaptar la gestión a los efectos del cambio climático, reforzar la conservación de los hábitats y las especies, mejorar la regulación de los usos públicos y avanzar hacia una gestión más eficaz, moderna y sostenible.

Con estos cinco expedientes, prácticamente todos los espacios naturales protegidos del archipiélago cuentan con instrumentos de planificación aprobados o en proceso de revisión o redacción. El proceso culminará antes de final de 2026 con el inicio de la revisión del PORN del Parque Natural de S’Albufera des Grau, el último instrumento de planificación pendiente de actualización.

La actuación se enmarca en la estrategia impulsada durante esta legislatura para actualizar los instrumentos de planificación de los espacios naturales protegidos y los planes de gestión de la Red Natura 2000. La tramitación de ocho planes de gestión, que dan cobertura a un total de 23 lugares de importancia comunitaria (LIC), forma parte de las medidas con las que el Govern asegura que continúa reforzando las herramientas de gestión y conservación del patrimonio natural del archipiélago.