Formentera, primera línea de la ruta migratoria: concentra la mitad de las pateras llegadas a Baleares

Formentera se ha convertido en el principal punto de llegada de la ruta migratoria hacia Baleares durante 2026. Hasta el 24 de julio, la isla ha recibido a 1.857 personas en 118 pateras, prácticamente la mitad de las 3.734 personas que han alcanzado el archipiélago de forma irregular en lo que va de año.

La vicepresidenta segunda y consellera de Presidencia del Govern, Antònia Maria Estarellas, ha advertido de que una isla con poco más de 12.000 habitantes no puede afrontar por sí sola una presión de esta magnitud. «Formentera se ha convertido en una de las primeras líneas de la frontera exterior de la Unión Europea», ha afirmado durante una comparecencia junto a la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández.

Los datos muestran una fuerte concentración de las llegadas en las Pitiusas. Además de las cifras de Formentera, Ibiza ha recibido este año a 183 personas en diez embarcaciones. En conjunto, ambas islas suman 2.040 migrantes y 128 pateras, más de la mitad de las personas llegadas a Baleares y cerca de dos de cada tres embarcaciones detectadas hasta finales de julio.

Formentera soporta, no obstante, la mayor parte de esta presión. Según las cifras expuestas por el Ejecutivo autonómico, casi una de cada dos personas que han llegado este año a Baleares lo ha hecho a través de esta isla. Mallorca ha registrado 519 personas en 29 pateras, a las que deben añadirse las 1.175 llegadas a Cabrera.

Más de 11.000 personas en un año y medio

El Govern sostiene que las llegadas irregulares han dejado de ser un fenómeno puntual para convertirse en una realidad estructural. Entre el 1 de enero de 2025 y el 24 de julio de 2026, un total de 11.055 personas han alcanzado las costas de Baleares en 606 pateras.

«Hace poco más de una década hablábamos de una treintena de embarcaciones anuales. Hoy hablamos de centenares de pateras y de miles de personas llegadas cada año», ha señalado Estarellas.

La vicepresidenta ha vinculado esta evolución con la consolidación de la ruta marítima entre Argelia y Baleares. Según ha explicado, Frontex identifica este itinerario como uno de los principales cambios registrados actualmente en las fronteras exteriores de la Unión Europea.

Mientras las llegadas irregulares al conjunto de Europa descendieron durante el primer semestre de 2026 y la ruta canaria registró una reducción superior al 67%, la ruta del Mediterráneo occidental fue la única que continuó creciendo, con un incremento del 17%.

Estarellas y Fernández, durante la rueda de prensa que han ofrecido esta mañana en Palma / CAIB

El Govern reclama que el Estado tenga en cuenta no solo el volumen global de las llegadas, sino también el impacto que estas tienen sobre territorios pequeños y con recursos limitados como Formentera. El Ejecutivo autonómico exige más información oficial, planificación y coordinación para anticipar las necesidades de acogida y atención.

Siete cuerpos recuperados en una semana

Estarellas también ha incidido en la dimensión humanitaria del fenómeno. Durante la última semana se han recuperado siete cuerpos sin vida en las costas de Baleares, cuatro de ellos encontrados juntos frente a Portocolom.

La vicepresidenta ha defendido que la respuesta debe combinar «la máxima humanidad» hacia las personas que arriesgan su vida con la firmeza frente a las organizaciones dedicadas al tráfico de seres humanos.

El Govern recuerda que el control de fronteras, la política migratoria y la solicitud de mecanismos europeos son competencias del Estado. En este sentido, ha vuelto a reclamar el despliegue de Frontex y una respuesta específica para Baleares, especialmente ante la presión que soporta Formentera.

Récord de menores bajo tutela

La llegada de menores migrantes no acompañados también ha alcanzado cifras inéditas. Los consells insulares tutelan actualmente a 880 menores, frente a los 600 contabilizados en julio de 2025 y los 306 registrados en el mismo mes de 2024.

La consellera Sandra Fernández ha advertido de que la red de protección vive «el momento de máxima presión de su historia». Los consells calculan que durante este año destinarán entre 36 y 38 millones de euros a la atención de estos menores.

Frente a ese gasto, la aportación extraordinaria del Estado correspondiente a 2025 fue de 7,78 millones de euros, mientras que para 2026 se han comprometido hasta el momento dos millones.

El Govern ha concluido su comparecencia reclamando al Ejecutivo central una "respuesta sostenida y adaptada a la nueva realidad migratoria". Una situación cuyo impacto resulta especialmente visible en Formentera, convertida, según el Ejecutivo balear, en uno de los principales puntos de entrada marítima a Europa.