Ferran Torres presume de vacaciones en Ibiza: "No todo iba a ser fútbol"

Ferran Torres ha vuelto a elegir Ibiza como escenario para desconectar del fútbol. El jugador ha compartido en su perfil oficial de Instagram un carrusel de fotografías de sus vacaciones en la isla, una publicación que en pocas horas ha generado una avalancha de reacciones entre sus seguidores.

En las imágenes, el futbolista aparece junto al mar, bronceado y con ropa de baño, disfrutando de una jornada alejada de los terrenos de juego. La publicación permite ver su faceta más relajada durante su paso por la isla, uno de los destinos predilectos de deportistas y rostros conocidos durante el verano.

"No todo iba a ser fútbol", escribe Ferran Torres para acompañar las fotografías. Sin embargo, el delantero tampoco deja completamente de lado la competición y añade: "Pero no me olvido de que somos campeones del mundo".

Una publicación multitudinaria

El carrusel ha despertado rápidamente el interés de los usuarios de Instagram. La publicación supera el millón de ‘me gusta’ y acumula miles de comentarios, entre ellos los de otros futbolistas, seguidores y conocidos perfiles vinculados al mundo del deporte.

Entre las reacciones destaca la del jugador Marcos Llorente, que comenta con humor: "Muy buen producto. Bien descongelado". La publicación de Ferran Torres vuelve a situar a Ibiza en el escaparate internacional de las redes sociales, gracias a las vacaciones de una figura deportiva seguida por millones de personas. El jugador se suma así a la larga lista de futbolistas que escogen la isla para descansar, disfrutar del Mediterráneo y recuperar fuerzas lejos de la exigencia de la temporada.