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El álbum
Una espectacular Luna rojiza sorprende en Ibiza
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La Luna sorprendió el domingo por la noche en Ibiza al aparecer teñida de intensos tonos rojos y anaranjados. Su llamativo aspecto pudo verse favorecido por su baja posición sobre el horizonte y por la presencia de humedad y partículas en la atmósfera, factores que filtran la luz y acentúan las tonalidades cálidas.
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