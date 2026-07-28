Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Residuos en IbizaSucesos en IbizaInvestigación en IbizaCruceros en Ibiza
instagramlinkedin

El álbum

Una espectacular Luna rojiza sorprende en Ibiza

Una espectacular Luna rojiza sorprende en Ibiza | UK IBIZA

Una espectacular Luna rojiza sorprende en Ibiza | UK IBIZA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

La Luna sorprendió el domingo por la noche en Ibiza al aparecer teñida de intensos tonos rojos y anaranjados. Su llamativo aspecto pudo verse favorecido por su baja posición sobre el horizonte y por la presencia de humedad y partículas en la atmósfera, factores que filtran la luz y acentúan las tonalidades cálidas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents