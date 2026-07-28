Eclipse solar en Ibiza: dónde conseguir gratis las gafas homologadas para verlo de forma segura

El Ayuntamiento de Ibiza distribuirá 20.000 gafas homologadas entre residentes y visitantes para observar de forma segura el eclipse solar del próximo 12 de agosto. El área de Turismo repartirá 10.000 unidades a través de hoteles y puntos de información turística, mientras que Comercio y Mercados ha puesto otras 10.000 a disposición de las asociaciones de comerciantes y de los mercados de la ciudad.

Las 10.000 gafas gestionadas por Turismo se distribuirán entre los hoteles de Ibiza y los puntos municipales de información turística situados en Vara de Rey, el paseo de ses Figueretes y la Cúria, en Dalt Vila. Las personas interesadas podrán recogerlas en estos puntos de información a partir del próximo 5 de agosto.

Por su parte, el área de Comercio y Mercados ha entregado otras 10.000 gafas homologadas a las asociaciones de comerciantes de todo el municipio, que se encargarán de repartirlas entre los comercios asociados y otros establecimientos de la ciudad. De este modo, los ciudadanos también podrán obtenerlas al realizar sus compras en los establecimientos participantes.

El concejal de Comercio y Mercados, Alex Minchotti, ha iniciado personalmente el reparto de gafas para ver el eclipse. / Ayuntamiento de Ibiza

El concejal de Comercio y Mercados, Alex Minchotti, ha iniciado personalmente el reparto en algunos comercios de la ciudad este martes por la mañana. "Nuestros comercios pueden ofrecer así un incentivo más a sus clientes, favoreciendo una observación segura del eclipse y favoreciendo que aquellos clientes que compren en el comercio local puedan disponer de sus gafas", ha señalado.

Las gafas también estarán disponibles en los mercados de la ciudad, con el fin de ampliar los puntos de acceso a este material de protección y facilitar que tanto residentes como visitantes puedan disponer de ellas antes del eclipse.

El Ayuntamiento de Ibiza señala que la iniciativa pretende facilitar el acceso a sistemas de protección adecuados, promover una observación segura del fenómeno astronómico y fomentar la colaboración con el sector turístico, el comercio local y los mercados de la ciudad.

El Consistorio recuerda la importancia de extremar las precauciones durante la observación del eclipse y recomienda utilizar únicamente gafas específicas que cumplan la norma ISO 12312-2. También advierte de que no se debe mirar directamente al Sol sin la protección adecuada, ni siquiera durante unos segundos, y de que las gafas de sol convencionales no protegen los ojos de la radiación directa.

En caso de emplear un telescopio, prismáticos o una cámara, el Ayuntamiento indica que es imprescindible asegurarse de que incorporan un filtro solar certificado colocado en la parte frontal del instrumento. Tampoco se debe mirar al Sol a través de un teléfono móvil, una cámara, unos prismáticos o un telescopio, ni siquiera utilizando gafas homologadas. Estos dispositivos solo pueden emplearse para la observación cuando cuentan con filtros solares específicos que cumplan la norma ISO 12312-2:2015.