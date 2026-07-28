dTAPASxIBZ volverá en octubre con una segunda edición dedicada a la cocina local de Ibiza

La ciudad de Ibiza volverá a convertirse en un recorrido gastronómico del 21 al 25 de octubre con la segunda edición de dTAPASxIBZ, una iniciativa que reunirá a distintos restaurantes en torno a la cocina local, el producto de proximidad y la creatividad aplicada al formato de la tapa.

La ruta mantendrá el modelo de su primera convocatoria. Cada establecimiento participante elaborará una propuesta específica para el certamen y el público podrá recorrer los locales, degustar las creaciones y votar su favorita. Paralelamente, un jurado profesional evaluará las tapas presentadas, combinando así la participación popular con una valoración técnica.

Cartel de la segunda edición de dTAPASxIBZ / DI

Más allá de la competición, dTAPASxIBZ pretende dar visibilidad a los restaurantes de la ciudad, dinamizar la actividad durante los meses posteriores a la temporada alta y reforzar la relación entre los establecimientos y el público. La iniciativa también busca reivindicar la tapa como un espacio para la experimentación culinaria y como una forma de expresar la identidad gastronómica de Ibiza.

El concejal de Comercio y Mercados del Ayuntamiento de Eivissa, Alex Minchiotti, ha señalado que el Consistorio afronta esta segunda edición con la voluntad de consolidarla dentro del calendario local. «Es un evento que puede mantenerse en el tiempo y servir de atractivo para seguir dinamizando los establecimientos gastronómicos de la ciudad fuera de los meses de temporada alta», ha afirmado.

Una puerta hacia el certamen nacional

El concurso conservará además su dimensión competitiva y de promoción exterior. La mejor creación podrá optar a representar a Ibiza en el Nacional de Pinchos y Tapas, una posibilidad que permitirá proyectar el trabajo de los restaurantes participantes y la gastronomía de la isla fuera de Balears.

La primera edición ya mostró la variedad y el nivel de las propuestas locales. El jurado profesional concedió el primer premio a José Ángel Sánchez, de La Barrita Ibiza, por su ‘Pan chino con oreja frita, salsa brava y crema agria’. La plata fue para Nicolás Santos, de Es Mercat, con un ‘Churro de rabo de toro con chocolate con setas’, mientras que el bronce recayó en Xavier Ibáñez, del Hotel Experimental Montesol, por ‘Sol de Ibiza’.

En la votación popular, el primer puesto fue para David Ruiz, de Remo Ibiza, con una ‘Croqueta de manita de ministro rebozada en boca bits caseros, con tártar de gambusí y fonoll marí’. La Barrita Ibiza obtuvo el segundo premio y Dilo Restaurante quedó en tercera posición con su ‘Bocado de corvina sobre tartar de tomate’.

La repercusión de aquella primera convocatoria llegó también a Fitur 2026, donde David Ruiz presentó su tapa ante medios de comunicación nacionales. La acción permitió reforzar el componente promocional del certamen y mostrar la capacidad de la cocina ibicenca para encontrar nuevos espacios de visibilidad.

Los establecimientos participantes, el sistema de votación, la composición del jurado y el resto de detalles de la segunda edición se anunciarán durante los próximos meses.

dTAPASxIBZ está organizado por el Ayuntamiento de Eivissa y AgenciaCom, con la colaboración de Trasmed, Pimeef Restauració, la Federación Empresarial de Restauración de les Illes Balears y la Asociación de Cocineros Afincados en Baleares.