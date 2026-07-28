Docentes de Ibiza dicen "basta" a 15 años de recortes en las pagas extra

Más de 200 docentes de Baleares se han manifestado la mañana de este martes ante la Conselleria de Educación en Palma y las delegaciones territoriales de Menorca e Ibiza, en una movilización a nivel autonómico convocada por el sindicato ANPE que exige la recuperación íntegra de las pagas extraordinarias del profesorado.

Los profesores de Ibiza se han reunido frente a la delegación territorial de Educación en el número 23 de la Vía Púnica, donde, bajo el lema "¡Exigimos pagas extras íntegras!", han reclamado la devolución de algunas retribuciones básicas, que se excluyeron de forma excepcional en 2010 a nivel estatal a causa de la crisis de 2008. Los manifestantes sujetaban tijeras de 1,5 metros para protestar contra los recortes en su sector, y se han escuchado cánticos como "¡La compensació no és la solució!", o "¡Feina sencera, paga sencera!".

"Somos un gremio que casi nunca nos quejamos, estamos siempre al pie del cañón, pero creo que ya tocaba dar un paso al frente y decir hasta aquí", sostiene Jorge Aroca, portavoz de ANPE Pitiusas y maestro de primaria con plaza en el CEIP Guillem de Montgrí de Sant Antoni, aunque todavía no se ha incorporado debido a su labor sindical.

Los docentes protestando en la vía Púnica con tijeras de 1,5 metros. / Vicent Marí

Hasta 2.500 euros anuales por docente

Aroca explica que la reivindicación tiene dos frentes. Por un lado, el recorte estatal derivado del Real Decreto aprobado en plena crisis económica de 2010, que supone entre 600 y 900 euros de pérdida anual. Por otro, dos complementos autonómicos que no se incluyen en el cálculo de las pagas extraordinarias, lo que resta entre 700 y 1.300 euros más al año según la antigüedad y el cuerpo del docente. En total, el portavoz cifra en hasta 2.500 euros anuales lo que el profesorado balear deja de percibir, una situación que se arrastra desde hace 15 años.

"A nivel estatal exigimos que se derogue ese real decreto y a nivel autonómico que esos dos complementos se incluyan en nuestra paga extra, como debería ser", ha reclamado Aroca, quien ha señalado directamente al conseller de Educación, Antoni Vera, para que incorpore ambas peticiones al acuerdo que negocia actualmente con el sindicato.

Una protesta coordinada en las tres islas

La concentración de Ibiza se enmarca en una triple movilización simultánea convocada la semana pasada por el presidente de ANPE en Baleares, Víctor Villatoro, que también se ha desarrollado ante la Conselleria de Educación en Palma y la delegación territorial de Maó. La concentración ha reunido a 150 docentes en Mallorca, 30 en Menorca y 15 en Ibiza.

En Mallorca, además de las tijeras reivindicativas, los manifestantes han utilizado plátanos hinchables para reclamar un complemento de difícil cobertura que compense el elevado coste de la vida en la isla y ayude a retener al profesorado en especialidades con déficit de personal, como Lengua Catalana, Castellana, Física o Matemáticas.

Villatoro ha insistido en el carácter negociador del sindicato y ha descartado, por ahora, medidas de presión más drásticas como la huelga, que considera "el último recurso". El dirigente ha recordado que otras comunidades, como Castilla-La Mancha, no aplican estas detracciones autonómicas, y ha reclamado que, superado el contexto de crisis en que se aprobaron los recortes, "es el momento de corregir un déficit acumulado durante quince años".

El sindicato queda ahora a la espera de la próxima mesa de negociación con el conseller, en la que se debatirá el acuerdo autonómico en torno a estas dos peticiones.