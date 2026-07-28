Cuenta atrás para saber si habrá huelga de limpieza y recogida de basuras de Sant Antoni

El comité de empresa de la UTE Portmany, concesionaria del servicio municipal de limpieza, recogida de residuos y jardinería de Sant Antoni, y su representación sindical, CCOO, se encuentran cerca de alcanzar un acuerdo para desconvocar la huelga indefinida, prevista inicialmente para el próximo 10 de agosto a partir de las 5.45 horas, tras someterse a la mediación de la oficina de Ibiza del Tribunal de Arbitraje y Mediación de las Illes Balears (Tamib).

El encuentro, celebrado este martes, ha tenido una duración aproximada de cinco horas. A pesar de las intensas negociaciones, no se ha alcanzado un acuerdo total, por lo que se ha decidido celebrar una nueva reunión el próximo viernes, 31 de julio, en el Tamib, donde se comunicará definitivamente si la huelga se lleva a cabo o no.

Aunque la sintonía entre las partes negociadoras ha sido positiva y existe "una propuesta de preacuerdo para desconvocar la huelga", según ha informado Miguel Pardo, secretario de Organización de CCOO del Hábitat de les Illes Balears, ahora decidirán los trabajadores: "Las propuestas que nos han trasladado hoy se llevarán el próximo jueves, 30 de julio, a la asamblea de trabajadores, donde se votará si la huelga se mantiene o no".

El próximo viernes la UTE Portmany comunicará su decisión en un nuevo encuentro en el Tamib

Independientemente de la decisión que adopte la asamblea, el resultado se comunicará el viernes en el Tamib.

La plantilla de la UTE Portmany, integrada por aproximadamente 80 trabajadores, ya había mostrado su malestar por sus condiciones laborales antes de comunicar, el pasado 21 de julio, la convocatoria de una huelga indefinida. En una rueda de prensa celebrada el 17 de junio, la secretaria de Organización de CCOO, Ana López, aseguró que la situación era "insostenible y los trabajadores ya no pueden más".

Además, López ya advirtió entonces de que, "aunque la huelga es la última opción, podría convocarse de manera indefinida a partir de mediados de julio".

Posteriormente, el comité de empresa de la UTE Portmany se reunió con el Ayuntamiento de Sant Antoni para mostrar su malestar. Poco después, el Consistorio comunicó en una nota de prensa que llevaría al pleno de julio la actualización salarial de los trabajadores del servicio de limpieza. "Esta actualización se corresponde con el incremento de las retribuciones de la función pública, fijado en un 2,5 % para el periodo 2024-2025 y en otro 2,5 % para 2025-2026".

Sin embargo, la promesa de la actualización salarial no es la única reivindicación de la plantilla, ya que también figuran, según informó Diario de Ibiza, la mejora de la seguridad de las instalaciones y la eliminación de los riesgos laborales, la vigilancia de la salud y la realización de evaluaciones específicas para cada puesto de trabajo. También reclaman la aplicación efectiva de los protocolos contra el acoso laboral, el cumplimiento del Plan de Igualdad y una uniformidad adecuada para todos los trabajadores.

Sergio Sánchez, jardinero de la UTE Portmany y delegado de prevención: "No quiero decir nada antes de tiempo"

Tras la reunión, Sergio Sánchez Prats, jardinero de la UTE Portmany y delegado de prevención, se ha mostrado satisfecho con el encuentro en el Tamib: "Creo que lo tenemos bastante encaminado para llegar a un acuerdo, aunque no quiero decir nada antes de tiempo".

La decisión que adopte la plantilla en la asamblea del jueves será, por tanto, determinante para cerrar el conflicto laboral y evitar una huelga que afectaría a servicios municipales esenciales en plena temporada turística.