Una cocina que mira al mar y respeta el producto

Situado en la playa de Migjorn, Hannah Formentera reúne algunos de los grandes atractivos de la isla en un mismo espacio. Gastronomía mediterránea, producto local, tranquilidad y una ubicación privilegiada frente al mar definen la propuesta de este hotel boutique y restaurante.

El hotel se encuentra en la playa de Migjorn.

El establecimiento cuenta con 18 habitaciones y acceso directo a la arena. Su concepto combina privacidad, diseño y una forma relajada de disfrutar de Formentera. El Mediterráneo acompaña cada momento del día, desde los primeros baños de la mañana hasta las puestas de sol que se contemplan desde la costa suroeste.

La ubicación del hotel permitirá seguir el eclipse solar total del próximo 12 de agosto. / Hannah Formentera

El entorno no funciona únicamente como escenario. También marca el ritmo del hotel y ocupa un lugar central en su restaurante, donde la cocina se construye a partir de los productos que llegan cada día desde el mar.

El interior del hotel.

Una cocina ligada a la tradición pesquera

La zona de hamacas. / Hannah Formentera

El chef Alberto Pacheco dirige los fogones de Hannah Formentera después de haber trabajado en proyectos como el restaurante madrileño Estimar. Su propuesta parte de la tradición pesquera pitiusa y mantiene el producto como protagonista, con elaboraciones precisas y reconocibles.

La langosta, los pescados de roca y los mariscos ocupan un lugar destacado en la carta. Parte de las capturas llega directamente desde el llaüt La Maja y desde otras embarcaciones de la isla. Esta relación cercana con la pesca local permite reducir intermediarios y trabajar con género fresco.

Entre las elaboraciones del restaurante se encuentran la langosta al ajillo con patatas y huevos fritos, el mero a la plancha con salsa al whisky y la gambeta aliñada con escabeche de azafrán y su coral. Son platos centrados en los sabores marinos, preparados con una técnica que busca respetar las cualidades originales de cada ingrediente.

La experiencia se completa con una extensa carta de vinos nacionales e internacionales, seleccionada para acompañar una comida frente al mar, una cena tranquila o una copa al atardecer. El proyecto está dirigido por Óscar Romero y Víctor Agudo.

Un eclipse sobre el horizonte de Migjorn

La ubicación de Hannah Formentera cobrará un interés especial el próximo 12 de agosto. Ese día, la isla será uno de los lugares desde los que podrá observarse el eclipse solar total previsto al final de la tarde.

La orientación suroeste de la playa de Migjorn permitirá seguir el fenómeno con el sol muy bajo sobre el horizonte. Desde Hannah, los asistentes podrán contemplarlo con la propuesta gastronómica del restaurante como parte de la experiencia.

Durante unos minutos, el sol quedará oculto por la luna antes de reaparecer y desaparecer después tras el mar. Cocina, paisaje y un acontecimiento astronómico excepcional coincidirán así en uno de los enclaves más especiales de Formentera.