Cocina mediterránea con los pies en la arena

Hay lugares donde el entorno forma parte del menú. Sonrojo Beach & Chiringuito es uno de ellos. Ubicado a escasos pasos del mar en Cala Llonga, este espacio reinterpreta el clásico chiringuito mediterráneo con una propuesta que combina gastronomía, relax y una conexión auténtica con el paisaje costero.

El restaurante invita a disfrutar de la playa sin necesidad de abandonar la mesa.

Aquí, la experiencia transcurre al ritmo pausado de la bahía. El restaurante invita a disfrutar de la playa sin necesidad de abandonar la mesa y, gracias a su recién inaugurado servicio de restauración y hamacas, es posible alternar momentos de descanso y gastronomía a pocos metros del agua en una de las calas más tranquilas y accesibles de Ibiza.

Entre las especialidades destaca la ensaladilla rusa de gambas y atún.

Producto local y de temporada

La propuesta culinaria se basa en una cocina mediterránea honesta y reconocible, donde el producto local y de temporada ocupa el centro de la escena. Bajo la supervisión del chef ejecutivo Iñigo Rodríguez, la carta reúne platos pensados para compartir y saborear sin prisas, en perfecta sintonía con el espíritu de la isla.

Entre las especialidades destacan la ensaladilla rusa de gambas y atún, las patatas bravas al estilo Sonrojo con almendras o el delicado carpaccio de gamba ibicenca con matices cítricos. La oferta se completa con arroces y paellas para compartir, además de pescados y carnes a la parrilla acompañados por guarniciones de inspiración mediterránea.

La cocina se adapta además al ritmo del mercado mediante sugerencias fuera de carta que cambian según la disponibilidad del día, permitiendo descubrir nuevas elaboraciones y otorgando protagonismo al producto más fresco de la temporada.

La experiencia se completa con una refrescante selección de bebidas que incluye sangrías reinterpretadas, cócteles de inspiración veraniega y una variada propuesta de spritz, perfectos para acompañar las largas jornadas junto al mar mientras el sol se va acercando al horizonte.

Además de su ubicación privilegiada entre Ibiza y Santa Eulària, Cala Llonga cuenta con un muelle con conexiones diarias por ferry, una forma diferente de descubrir la costa y contemplar la isla desde el mar.

Con una propuesta que combina producto, entorno y un ambiente desenfadado, Sonrojo se consolida como uno de los rincones imprescindibles para disfrutar de la esencia más auténtica y sabrosa del Mediterráneo.

Más información y reservas

Lugar: C/ Monte Rosa, 14 - Cala Llonga

Teléfono: +34 971 62 61 91

Email: sonrojo.ibiza@hydehotel.com

Instagram: @sonrojoibiza