La cocina italiana de Dietro al Sole conquista uno de los atardeceres más icónicos de Ibiza

Hay lugares que invitan a detener el tiempo. Espacios donde el Mediterráneo marca el ritmo, la gastronomía acompaña cada momento y la puesta de sol se convierte en el hilo conductor de una experiencia que evoluciona de forma natural a medida que cae la tarde. En el corazón del Sunset Strip de Sant Antoni, el hotel Vibra Yamm propone precisamente ese recorrido: comenzar la velada con un cóctel frente al mar y culminarlo con una cena italiana en un entorno privilegiado.

Plato de ‘tagliatelle frutti di mare’. | VIBRA HOTELS

El primer capítulo tiene lugar en Dusk by Yamm, un rooftop abierto al público que ofrece una de las panorámicas más privilegiadas de la bahía. Desde las últimas horas de la tarde, este espacio se convierte en un auténtico mirador sobre el Mediterráneo, donde la música de un dj en directo acompaña el cambio de luz mientras el sol desaparece lentamente en el horizonte. La carta de cócteles de autor y una cuidada selección de bebidas invitan a disfrutar del momento sin prisas, convirtiendo el atardecer en mucho más que un instante para fotografiar: en una experiencia para vivir.

Rooftop Dusk by Yamm. | VIBRA HOTELS

Cuando el cielo comienza a teñirse de tonos anaranjados y violetas, la experiencia continúa unos metros más abajo, en la trattoria Dietro al Sole. Situado en la terraza Aura, sobre el emblemático Savannah Club Ibiza, este restaurante ofrece un escenario excepcional para disfrutar de la cena con vistas al mar, en uno de los enclaves más icónicos de Ibiza.

Su propuesta gastronómica rinde homenaje a la cocina italiana tradicional desde una mirada contemporánea, poniendo el foco en el producto, el sabor y el placer de compartir. La carta reúne entrantes como la burrata cremosa con tomate en distintas texturas, la parmigiana di melanzane o el delicado vitello tonnato, además de una amplia selección de pastas elaboradas siguiendo recetas tradicionales, entre las que destacan la carbonara, el ragú o los frutti di mare. La oferta se completa con carnes, pescados y alternativas vegetarianas, pensadas para satisfacer todos los gustos.

Más allá de los platos, Dietro al Sole reivindica una forma de entender la gastronomía ligada al tiempo y a la conversación. El escenario invita a alargar la sobremesa mientras el ambiente se transforma y el Mediterráneo deja paso a la noche. La combinación entre una cocina honesta, un servicio cercano y una ubicación privilegiada convierte cada visita en una experiencia que va mucho más allá de la restauración.

Y para quienes desean que la noche continúe, el recorrido culmina en Savannah Club Ibiza. A los pies de Dietro al Sole, este espacio transforma la tranquilidad del atardecer en una propuesta donde la coctelería, la música y un ambiente sofisticado retoman el relevo. Una transición natural que convierte una simple cena en un plan completo para disfrutar del verano en Ibiza.

Porque hay lugares donde no solo se va a comer o a brindar, sino a vivir el ritmo pausado del Mediterráneo. Vibra Yamm reúne esa esencia en una propuesta que acompaña al visitante desde el primer cóctel al atardecer hasta el último brindis de la noche, ofreciendo una de las experiencias gastronómicas y de ocio más completas del verano en la isla.

Más información y reservas:

Lugar: Sant Antoni

Teléfono: +34 971 21 25 87

Web: www.dietroalsole.com