Carne con acento internacional en una casa payesa

En una casa payesa de muros blancos, muy cerca del centro de Ibiza, la cena empieza antes incluso de sentarse a la mesa. Los jardines, la luz y el movimiento del local preparan el terreno para una noche en la que la carne lleva el peso principal, pero no trabaja sola. El Carnicero Ibiza se ha hecho un hueco entre quienes buscan buen producto, buen servicio y un plan completo sin necesidad de salir del mismo lugar.

Los espectáculos son parte de la experiencia. / fotos: el carnicero

Max D’Andrea trajo a la isla hace más de una década la esencia de su versión italiana de El Carnicero y la hizo encajar con el carácter ibicenco. En cocina está el chef argentino Emanuel Gentili. En la dirección, Javier Rodríguez, nombre conocido de la noche local.

El restaurante ofrece cortes de carne de varios países. / fotos: el carnicero

La carta recorre varios países y se centra en cortes de Estados Unidos, Argentina, Australia, Uruguay y España. Hay T Bone de Black Angus, Rib Eye, lomos bajos y altos y Tomahawk. La clave está en no complicar lo que ya es bueno. Cada pieza se cocina con el punto justo, con el objetivo de respetar el producto y sacar partido a su sabor natural.

Cortes exclusivos

La casa sigue ampliando su repertorio. Entre los cortes más exclusivos aparece el Tenderloin Prime USA, una opción pensada para clientes que quieren ir un paso más allá. También hay espacio para los ibéricos 5 Jotas, con jamón ibérico de bellota recién cortado y seleccionado para el restaurante. Caña de lomo, presa de lomo, morcón, salchichón y jabuguitos completan una salida muy apetecible antes de pasar a la carne.

El final no queda en segundo plano. El tiramisú casero, con una presentación distinta, y los helados artesanales se han convertido en dos elecciones habituales.

La bodega acompaña con referencias de primer nivel, pensadas para los distintos cortes y para alargar la sobremesa cuando la noche lo pide. El servicio, cercano y profesional, ayuda sin hacerse notar más de la cuenta.

El lugar juega a favor. La decoración combina piezas rústicas con toques más sofisticados y reparte el espacio en zonas con personalidad. Algunas mesas invitan a cenar tranquilos. Otras funcionan mejor para grupos, celebraciones y noches con amigos. Esa versatilidad es parte del atractivo. No hace falta elegir entre restaurante y plan nocturno, porque aquí las dos cosas conviven con naturalidad.

Los exteriores son otro de sus grandes reclamos. Cactus, viñas y vegetación abundante rodean los jardines, pensados para quedarse después de cenar. Una copa, una conversación larga o un rato mirando el cielo encajan de manera perfecta en este escenario. La ubicación, a pocos minutos del centro urbano, permite disfrutar de ese aire de escapada sin alejarse realmente de Ibiza.

Cuando avanza la noche, el restaurante cambia de ambiente. La música, las luces y las actuaciones de distintos géneros aparecen como parte de la velada. El cliente puede terminar la cena y seguir allí, con la sensación de que el plan continúa por sí solo. Esa transición cómoda explica por qué el local ha conectado con tantos públicos.

El principal acierto de El Carnicero está en ofrecer una noche completa sin que la cocina pierda protagonismo. Es un lugar válido para una cena especial, una celebración con amigos o una sobremesa que se alarga casi sin buscarlo. Esa capacidad para adaptarse a distintos planes, manteniendo el nivel del producto y del servicio, explica que se haya convertido en una de esas direcciones que conviene tener apuntadas en Ibiza.