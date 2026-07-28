Capturan una culebra de herradura de 80 centímetros en una trampa de Marina Ibiza

Una culebra de herradura de unos 80 centímetros de longitud ha sido encontrada durante la mañana de este martes en una de las tres trampas instaladas en Marina Ibiza.

Según la información facilitada, se trata de la primera serpiente localizada en estos dispositivos. El ejemplar fue hallado durante la revisión matinal de la trampa y se considera que pudo haber entrado durante la noche. Las trampas forman parte del proyecto medioambiental iniciado por Marina Ibiza en 2025 para proteger a la población de lagartijas pitiusas que habita en sus instalaciones, en colaboración con el Consell de Ibiza, el Ayuntamiento de Ibiza e IbizaPreservation.

Un refugio para las lagartijas pitiusas

Marina Ibiza explicó al presentar el proyecto que una población notable de lagartijas había encontrado refugio en los muros de piedra, las jardineras y otras estructuras de la marina. Estos espacios, que inicialmente no fueron concebidos con esa finalidad, se han convertido en zonas favorables para la supervivencia y reproducción de la especie, protegida y endémica de las Pitiusas.

El plan de actuación incluyó la instalación de tres trampas específicas para capturar serpientes, consideradas la principal amenaza para las lagartijas. El objetivo de estos dispositivos es reducir el impacto de los ofidios sobre la población asentada en la zona.

El proyecto también contempla pequeños refugios de piedra y vegetación distribuidos por diferentes puntos de la marina, además de una campaña de sensibilización destinada a clientes y visitantes para evitar molestias, daños accidentales o alteraciones de los hábitats.

La principal amenaza para la especie

La captura cobra especial relevancia por tratarse de una culebra de herradura, una de las especies invasoras que amenazan a la lagartija pitiusa.

Cuando puso en marcha el proyecto, Marina Ibiza advirtió del aumento de serpientes invasoras registrado durante los últimos años en la isla y presentó la iniciativa como una respuesta a una problemática ambiental urgente. Por el momento no han trascendido más datos sobre el destino del ejemplar capturado ni sobre la aparición de otras serpientes en las dos trampas restantes.