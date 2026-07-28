El calor gana terreno en Ibiza: temperaturas de hasta 34 grados y noches tropicales

El verano mostrará durante los próximos días su cara más estable y calurosa en Ibiza. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anticipa un aumento progresivo de las temperaturas, ausencia de precipitaciones y noches en las que los termómetros apenas ofrecerán descanso. El episodio culminará, previsiblemente, el lunes 3 de agosto, cuando la máxima podría alcanzar los 34 grados en Vila.

La previsión dibuja una escalada térmica lenta pero constante. Los 30 grados previstos para este martes pasarán a 31 el miércoles y el jueves, 32 durante el viernes y el sábado, 33 el domingo y 34 el lunes. Las temperaturas mínimas se moverán entre los 22 y los 24 grados, por lo que las noches tropicales serán la norma durante buena parte de la semana.

Aemet resume el escenario con una sucesión de jornadas de “cielo despejado” o “poco nuboso”, únicamente interrumpida por la posible presencia de nubes altas el domingo. La probabilidad de precipitación se mantiene en el 0% durante todo el periodo, de modo que no se esperan lluvias capaces de aliviar el ambiente veraniego.

El termómetro no contará toda la historia

La temperatura real será solo una parte de la fotografía meteorológica. La combinación de calor y humedad puede intensificar la sensación de bochorno, especialmente durante las primeras horas de la mañana y por la noche. Aemet prevé valores máximos de humedad relativa de entre el 90 y el 100 %. El jueves, el viernes, el sábado y el lunes podría alcanzarse puntualmente ese 100 %, mientras que la sensación térmica llegaría a los 34 grados este miércoles.

El viento soplará principalmente del sureste, en general con velocidades de entre 5 y 15 kilómetros por hora. No se esperan, por tanto, rachas relevantes que contribuyan a rebajar de forma significativa la sensación de calor.

Además, otro de los datos destacados es el índice ultravioleta. Aemet sitúa el valor máximo en nivel 9 durante varias jornadas consecutivas, una categoría considerada muy alta. La mayor exposición se producirá durante las horas centrales del día, coincidiendo con las temperaturas más elevadas y con la mayor afluencia a las playas. Es así que la predicción ofrece un escenario favorable para las actividades al aire libre, pero marcado por una fuerte radiación solar, calor persistente y escaso alivio nocturno.

Por otro lado, pese al incremento de las temperaturas, la zona de Ibiza y Formentera permanece por el momento sin alertas meteorológicas activas. La información oficial de Aemet señala expresamente que "no hay avisos para Ibiza y Formentera" en el periodo contemplado.

La página municipal muestra también un aviso especial nacional por ola de calor. Sin embargo, esto no significa automáticamente que Ibiza se encuentre en situación de alerta: la isla no aparece actualmente con avisos activos dentro de su zona meteorológica específica.

Mar tranquilo y sin avisos costeros

En el mar, Aemet prevé para las aguas costeras de Ibiza viento del este y sureste de fuerza 2 a 4, que será temporalmente variable de fuerza 2 a 3 en la costa noroeste. El estado de la mar oscilará entre "marejadilla a marejada", sin que se anticipen fenómenos adversos importantes. Para el periodo comprendido entre la tarde del martes y la del miércoles, la agencia indica que “no se esperan condiciones de aviso en ninguna zona” de las costas baleares.