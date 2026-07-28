Baleares descarta promocionar el eclipse para impedir un «efecto llamada»

El eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto se acerca y Baleares comienza a prepararse para una tarde fuera de lo común. Hoteles, empresas de alquiler de vehículos, oficinas de turismo, puertos y aeropuertos se convertirán durante los próximos días en puntos de información para explicar cómo contemplar el fenómeno sin poner en riesgo la vista ni agravar la movilidad en unas islas que estarán en plena temporada alta.

El Govern y los principales representantes del sector turístico han coordinado este martes el dispositivo preventivo ante una jornada que puede llevar a miles de residentes y visitantes a desplazarse hacia carreteras, costas y espacios naturales en busca del mejor lugar desde el que observar el cielo.

La prioridad, según ha insistido el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, será «la seguridad, la prevención y el orden público». El Ejecutivo autonómico descarta aprovechar el eclipse como reclamo turístico y asegura que no realizará ninguna acción de promoción que pueda provocar un incremento adicional de visitantes.

«No hemos realizado ni realizaremos ningún tipo de acción promocional o incentivo que pueda generar un efecto llamada», ha afirmado Bauzà. El conseller ha recordado la capacidad limitada del territorio insular y ha explicado que la intención es informar a quienes ya tienen previsto pasar sus vacaciones en Baleares, al tiempo que se protege la movilidad y la tranquilidad de los residentes.

Folletos en coches de alquiler y carteles en los puertos

La campaña llegará a algunos de los lugares por los que pasan diariamente miles de turistas. El Govern ha distribuido 9.000 folletos en empresas de alquiler de vehículos, editados en castellano, inglés, francés y alemán. A esta cifra se suman otros 5.000 folletos y 1.000 carteles enviados a las oficinas de turismo de las cuatro islas.

El material también estará disponible en los puertos gestionados por Ports IB y por la Autoridad Portuaria de Baleares. Aena colaborará con la proyección de anuncios informativos en los aeropuertos de Mallorca, Ibiza y Menorca.

Rueda de prensa para promover un eclipse seguro, este martes en Palma / CAIB

La difusión se completará con publicidad exterior y con anuncios en emisoras de radio y medios dirigidos a residentes extranjeros. La información oficial se ha trasladado asimismo al cuerpo consular, las casas regionales y las asociaciones de inmigrantes, con el propósito de que las recomendaciones lleguen en diferentes idiomas al mayor número posible de personas.

El mensaje central será sencillo: el eclipse solo debe observarse con gafas homologadas que cumplan la norma ISO 12312-2. Mirar directamente al Sol sin protección adecuada puede provocar daños oculares irreversibles. Tampoco sirven las gafas de sol convencionales, los cristales oscurecidos ni otros remedios improvisados.

Mirar el eclipse desde el hotel

Uno de los principales temores es que la búsqueda de lugares con buena visibilidad provoque una avalancha de vehículos en las horas previas al eclipse. Para reducir ese riesgo, el Govern ha pedido a hoteles y viviendas turísticas que animen a sus clientes a contemplarlo desde las propias instalaciones, terrazas o zonas exteriores de los alojamientos.

La recomendación pretende evitar desplazamientos innecesarios por la red viaria y reducir la presión sobre miradores, playas, zonas costeras y espacios naturales sensibles. La campaña también recuerda que estará prohibido hacer fuego y que no se podrá estacionar en los arcenes ni en lugares que dificulten la circulación de vehículos de emergencia.

Las autoridades apelan igualmente a la prudencia en el mar. Quienes vayan a navegar deberán planificar sus movimientos y abstenerse de consumir alcohol si son responsables de una embarcación. La misma advertencia se dirige a los conductores que tengan previsto desplazarse antes o después del fenómeno.

El operativo incluye además herramientas digitales como el portal eclipsisegur.caib.es, la web illessostenibles.travel y la aplicación ‘Horitzó Eclipsi 2026’, que ya supera los 15.000 usuarios únicos. El Govern mantiene también un seguimiento de la información publicada en los principales mercados turísticos, especialmente Reino Unido, Alemania y España.

Una tarde excepcional en plena temporada alta

La vicepresidenta segunda del Govern, Antònia Maria Estarellas, ha destacado durante la clausura de la jornada técnica que la coordinación entre departamentos y la colaboración de las empresas turísticas serán esenciales para evitar incidentes.

El reto no será únicamente contemplar uno de los fenómenos astronómicos más esperados de los últimos años, sino hacerlo en unas islas que el 12 de agosto estarán sometidas a una elevada presión turística, con carreteras, puertos, aeropuertos y espacios naturales en uno de los momentos de mayor actividad del verano.

El Govern insiste por ello en que residentes y visitantes deberán recibir las mismas recomendaciones y actuar con responsabilidad. «La seguridad no diferencia entre residentes y visitantes: depende de que todos dispongamos de la misma información oficial y actuemos con sentido común», concluyeron los participantes en el encuentro.

Baleares se prepara así para mirar al cielo, pero también para mantener los pies en la tierra: gafas homologadas, pocos desplazamientos y ninguna improvisación ante una tarde que será extraordinaria.