Fuego en Ibiza
Alerta en Santa Eulària por un incendio agrícola en Can Fornet
Un total de 13 bomberos forestales, una autobomba y dos aeronaves participan en las tareas de extinción
Un incendio agrícola se ha declarado este martes por la tarde en Can Fornet, en Santa Eulària. El fuego ha sido confirmado a las 17.10 horas y ha quedado clasificado con gravedad potencial 0.
En las labores de extinción trabajan dos medios aéreos, una autobomba, 13 bomberos forestales, entre ellos un técnico, y dos agentes de Medio Ambiente, según la información difundida por la conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural en la red social X.
El incendio se produce en una jornada en la que el nivel máximo de peligro por incendio forestal en gran parte de las Pitiusas es de Alerta Foc 4. El mapa diario establece la regulación del uso del fuego y de la quema de restos vegetales en función del riesgo meteorológico.
La conselleria recomienda consultar en alertafoc.caib.es la regulación sobre el uso del fuego y su posible suspensión. Además, recuerda que está prohibido realizar quemas en zonas forestales e insiste en la importancia de la prevención.
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