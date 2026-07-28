Aena niega que la remodelación del aeropuerto de Ibiza incluya una macrodiscoteca

Aena ha negado que el proyecto de remodelación del Aeropuerto de Ibiza contemple la construcción de una discoteca o una macrodiscoteca dentro del recinto aeroportuario.

El gestor de la infraestructura aeroportuaria Aena ha emitido esta aclaración después de que la Asociación Empresarial de Ocio Nocturno Noches de Ibiza (AEON) reclamara públicamente información sobre la posible inclusión de un gran espacio para fiestas, conciertos y actuaciones en los planes de reforma.

«El proyecto no contempla, ni ha contemplado en ningún momento, la construcción de una discoteca ni de una macrodiscoteca», ha afirmado Aena de manera tajante.

La entidad asegura desconocer el origen de las manifestaciones de la patronal del ocio nocturno y sostiene que sus representantes no se pusieron en contacto previamente con el aeropuerto ni solicitaron información sobre el contenido del proyecto.

"Especulaciones"

Aena considera «desafortunada» la difusión de estas "especulaciones" sin haberlas contrastado antes con la entidad responsable de la remodelación. Por este motivo, ha solicitado a AEON que rectifique públicamente, al entender que sus afirmaciones no se corresponden con la realidad de las actuaciones previstas.

La respuesta llega después de que AEON exigiera «máxima transparencia» sobre el proyecto y advirtiera de que cualquier espacio de ocio en la terminal debería contar con licencia municipal de actividad y cumplir las mismas condiciones de seguridad, aforo, insonorización y horarios que el resto de las discotecas y salas de fiesta de Baleares.

La patronal había expresado también su preocupación por la presencia de publicidad vinculada a fiestas y locales de ocio nocturno en el aeropuerto. Sin embargo, Aena limita su respuesta a negar de forma categórica la existencia de cualquier proyecto para instalar una discoteca en el recinto.