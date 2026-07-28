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Siniestro vial

Un accidente entre dos coches y un patinete moviliza a la Policía Nacional en Ibiza

El siniestro ocurrió alrededor de las 0.30 horas en la calle Es Cubells de Vila, en Can Cantó

Vídeo del accidente de dos turistas y un patinete

Vídeo del accidente de dos turistas y un patinete

Redacción Ibiza

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Redacción Ibiza

Dos coches y una persona que circulaba en patinete se vieron implicados en un accidente que ocurrió durante la madrugada de este martes en Ibiza.

El siniestro se produjo alrededor de las 0.30 horas en la calle Es Cubells, detrás de las instalaciones de Diario de Ibiza y en el tramo situado entre los dos aparcamientos de tierra de la zona. Según la información recabada en el lugar, uno de los vehículos salía de uno de los aparcamientos, mientras que el otro circulaba desde la zona de los Multicines en dirección al Mestral. Entre ambos coches se encontraba una persona que circulaba en patinete.

Una persona en patinete, atropellada durante el accidente

De acuerdo con los primeros datos facilitados por agentes en el lugar, durante el accidente uno de los vehículos "alcanzó a la persona que circulaba en patinete". Además, uno de los coches implicados terminó golpeando a otro vehículo que se encontraba estacionado en el lado derecho de la vía. Hasta el lugar se desplazaron tres vehículos de la Policía Nacional y una furgoneta de atestados.

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Las personas implicadas fueron trasladadas en ambulancia, aunque por el momento no se dispone de información sobre el número exacto de trasladados, su estado de salud o el alcance de las posibles lesiones.

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