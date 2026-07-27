Los taxis pirata aprovechan el caos nocturno y las largas colas en el aeropuerto de Ibiza

La una y media de la madrugada. La cola para conseguir un taxi en el aeropuerto de Ibiza parece interminable y los viajeros, cargados con sus maletas, no saben cuánto tiempo tendrán que esperar. Entre ellos se mueve un hombre que se acerca discretamente a pequeños grupos y repite una propuesta: "Te llevo por 50 euros hasta el centro".

La escena se produjo durante la madrugada del sábado y fue presenciada por varios viajeros y por las personas que habían acudido a recogerlos. María y Lisandro acababan de aterrizar en un vuelo procedente de Madrid, alrededor de la una de la mañana, cuando se encontraron con una fila que describen como "interminable".

Según relatan, un hombre recorría la cola ofreciendo traslados en un taxi pirata hasta el centro de Ibiza por 50 euros. No anunciaba el servicio abiertamente, sino que se aproximaba despacio a los pasajeros y les hacía la propuesta en voz baja. "Pasaba por la fila, se acercaba a la gente y decía: "Te llevo por 50 hasta el centro”, cuentan. Algunos viajeros rechazaban la oferta, pero otros, cansados de esperar, terminaban aceptándola. Los testigos desconocen dónde estaba estacionado el vehículo utilizado por el presunto taxi pirata.

Hasta 100 euros por salir del aeropuerto

La desesperación provocada por las largas colas no solo favorece la actividad de los taxis piratas. También lleva a algunos pasajeros a buscar por su cuenta cualquier vehículo disponible para abandonar el aeropuerto. Maria Sol, una de las testigos se encontraba en el aparcamiento exprés para recoger a unas conocidas cuando una joven se acercó a su coche y le ofreció 100 euros para que la llevara hasta el centro de Ibiza.

Poco después, otros dos jóvenes ofrecieron 50 euros por el mismo trayecto. "Estaban desesperados. Se acercaban a los coches del aparcamiento exprés y preguntaban si alguien podía llevarlos", explica la mujer, que asegura que nunca había visto una situación semejante en el aeropuerto.

En estos casos no se trataba de taxis pirata que captaban clientes, sino de viajeros que, ante la falta de alternativas inmediatas, intentaban convencer a conductores particulares para que los trasladaran a cambio de dinero.

Taxis piratas también en las discotecas

Los taxis pirata tampoco se limitan al aeropuerto. Una escena prácticamente idéntica se produjo el domingo anterior a la salida de una de las fiestas más conocidas en una discoteca

Mientras los asistentes esperaban en la fila de taxis, un joven avanzaba de grupo en grupo ofreciendo traslados. Cuando unas clientas le preguntaron cuánto les cobraría por llevarlas hasta Talamanca, respondió que el precio era de 50 euros. "Iba pasando de grupito en grupito por la fila", relatan Carolina, Delfina y Camila, un grupo de amigas que esperaban taxi a la salida de la discoteca. El método era similar al observado en el aeropuerto: acercamientos discretos, una tarifa cerrada y la captación de personas que llevaban tiempo esperando.

Catorce taxis piratas denunciados

Los testimonios se producen en plena campaña de controles contra los taxis pirata en Ibiza. La Guardia Civil había denunciado hasta el 10 de julio a 14 conductores por realizar transporte discrecional de pasajeros sin la correspondiente licencia, según informó entonces Diario de Ibiza. Los agentes también intervinieron los vehículos empleados para prestar estos servicios. Los taxis piratas utilizaban tanto coches particulares como vehículos de alquiler para realizar desplazamientos a cambio de dinero.

La Guardia Civil advirtió en esta misma nota, de que esta actividad, además de perjudicar al transporte legal, supone un riesgo para los usuarios, que viajan en vehículos sin las autorizaciones, garantías ni coberturas exigidas por la normativa. También alertó de que algunos conductores pueden estar vinculados a otras actividades delictivas.

Las sanciones por ejercer como taxi pirata pueden superar los 15.000 euros cuando el conductor es sorprendido trasladando pasajeros y pueden conllevar la retirada del vehículo. Si únicamente se detecta el ofrecimiento del servicio, la multa puede alcanzar los 6.000 euros.