Educación
El 'Sant Josep en Sap' convierte la cultura ibicenca en un juego de verano para "garantizar que el patrimonio continúe vivo"
El concurso reunió a los alumnos en el Auditori Caló de s’Oli con pruebas sobre historia, tradiciones y lengua
El colegio Urgell se ha proclamado ganador de la cuarta edición del concurso 'Sant Josep en Sap', celebrado este lunes en el Auditori Caló de s’Oli dentro del programa de las Escoles Municipals d’Estiu del municipio de Sant Josep. El equipo ha obtenido 750 puntos, por delante de ses Planes, con 720, y de Can Raspalls, que ha finalizado con 680 puntos, en una jornada marcada por la diversión, el aprendizaje y el trabajo en equipo, según ha informado el Ayuntamiento.
La actividad forma parte del programa Units pel Nostre Parlar, una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Sant Josep para fomentar entre los más jóvenes el conocimiento de la cultura, la historia y la lengua propias del municipio y de las Pitiusas.
A lo largo de la mañana, los niños y niñas han participado en diferentes pruebas relacionadas con las tradiciones y el patrimonio ibicenco. Entre los retos, han tenido que responder preguntas rápidas sobre la historia y la cultura de la isla, identificar postres tradicionales mediante una cata a ciegas, demostrar su habilidad haciendo un uc ibicenco y superar otras pruebas destinadas a poner en práctica los conocimientos adquiridos durante las últimas semanas en las escuelas de verano.
Además, cada escuela ha presentado la mascota que ha elaborado durante las tres últimas semanas. En esta edición, las creaciones se han inspirado en tres especies representativas de la fauna pitiusa: una pardala balear, una rotja y una rata arriera, con el objetivo de poner en valor la biodiversidad y el patrimonio natural de las islas.
El concejal de Juventud, Xicu Ribas, ha destacado que "'Sant Josep en Sap' se ha convertido en una de las actividades más especiales de nuestras Escoles Municipals d’Estiu porque consigue que los niños aprendan mientras se lo pasan bien. Es una manera divertida de descubrir nuestra historia, nuestras tradiciones y nuestra lengua, y de reforzar el sentimiento de pertenencia a nuestro municipio".
Por su parte, la concejala de Cultura, María José Ríos, ha señalado que "conocer nuestra historia, nuestras tradiciones y nuestra lengua desde pequeños es la mejor manera de garantizar que este patrimonio continúe vivo. Con actividades como 'Sant Josep en Sap', los niños aprenden de una manera divertida mientras refuerzan el vínculo con su municipio".
El concurso 'Sant Josep en Sap' es una de las actividades más esperadas por los niños y niñas que participan en las Escoles Municipals d’Estiu, junto con la jornada de 'Socorrista per un dia', una experiencia que les permite conocer de cerca la labor de los servicios de salvamento y socorrismo.
Estas propuestas forman parte de un programa más amplio que combina actividades educativas, deportivas y de ocio. A lo largo del verano, los participantes también disfrutan de salidas a la piscina o a la playa dos veces por semana, talleres, juegos, deportes y actividades de descubrimiento del municipio, con las que el Ayuntamiento presenta las Escoles Municipals d’Estiu como un espacio de convivencia, aprendizaje y diversión.
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