Obras
Sant Joan inicia la reforma del entorno de la iglesia de Sant Vicent por más de 900.000 euros
Las obras tendrán una duración de doce meses e incluirán nuevos pavimentos, mejoras en el alumbrado, los servicios y los espacios peatonales
El Ayuntamiento de Sant Joan ha iniciado las obras de mejora y embellecimiento del entorno de la iglesia de Sant Vicent de sa Cala, una actuación que contará con una inversión de 906.011 euros, IVA incluido.
El proyecto ha sido adjudicado a la empresa Hermanos Parrot S.A. y dispone de un plazo de ejecución de doce meses. La intervención prevé renovar de forma integral uno de los espacios con mayor valor patrimonial y social del municipio. Las obras incluyen la renovación de los pavimentos, la modernización de las infraestructuras de servicios, la mejora del alumbrado público y la reorganización de los espacios destinados a los peatones.
También se llevarán a cabo actuaciones de integración paisajística para mejorar la imagen del entorno de la iglesia y reforzar su conexión con el núcleo urbano.
Mejora de la accesibilidad
El Ayuntamiento señala que el proyecto permitirá mejorar la accesibilidad y la funcionalidad del espacio, además de poner en valor el "carácter histórico y arquitectónico del enclave".
La alcaldesa de Sant Joan, Tania Marí, asegura que la reforma permitirá "dignificar uno de los espacios más representativos del municipio" y mejorar tanto sus servicios como su integración paisajística. Marí añade que "la actuación forma parte de las inversiones municipales destinadas a mejorar la calidad de vida de los vecinos y reforzar la identidad de los diferentes núcleos del municipio".
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