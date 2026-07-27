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A punto de desbordar

A punto de desbordar | JOAN RAMON ROIG

A punto de desbordar | JOAN RAMON ROIG

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La temporada turística siempre es complicada de abordar desde el punto de vista de la gestión de residuos, como demuestra este contenedor cercano a la playa de ses Figueretes. Si el lugar en el que se tienen que dejar los desechos está así de desbordado, ¿en qué condiciones estará el resto de la zona?

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