'Parking' en Ibiza: Sant Antoni licita por casi dos millones de euros un aparcamiento de 109 plazas en Sant Rafel

El Ayuntamiento de Sant Antoni ha sacado a licitación las obras de mejora del camino y la habilitación de un aparcamiento público al aire libre junto al parque infantil Pep Negre, ubicado en Sant Rafel. El proyecto cuenta con un presupuesto base de 1.985.705,59 euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución previsto de seis meses.

La actuación se llevará a cabo en una parcela municipal situada entre la iglesia y la carretera de Santa Eulària, en un entorno próximo también al núcleo urbano y al cementerio. El objetivo de esta actuación es ordenar una zona que actualmente se utiliza como estacionamiento de manera improvisada y mejorar la circulación, la accesibilidad y la seguridad de vecinos y visitantes.

El proyecto contempla la creación de 109 plazas de aparcamiento

El proyecto contempla la creación de 109 plazas de aparcamiento, cuatro de ellas reservadas para personas con movilidad reducida, así como la instalación de cinco puntos de recarga para vehículos eléctricos.

También se mejorará el camino existente a través de la corrección de baches e irregularidades, tratando de mantener, en la medida de lo posible, la topografía natural del terreno.

Entre las actuaciones previstas figura la instalación de un pavimento de alta capacidad drenante, con propiedades descontaminantes y ecológicas, que favorecerá la infiltración del agua de lluvia. Además, se ejecutará una red de drenaje conectada al sistema municipal de aguas pluviales.

Además, se incluye la construcción de un muro revestido de piedra tradicional para delimitar la zona y reforzar su seguridad, así como la creación de itinerarios peatonales accesibles, con una anchura mínima de 1,80 metros, que conectarán las plazas adaptadas con los recorridos existentes.

La intervención se completará con la instalación de alumbrado público, mobiliario urbano y jardinería, además de las correspondientes actuaciones de control de calidad, seguridad y gestión de residuos.

La finca tiene una superficie total de 7.520,80 metros cuadrados, aunque el área concreta sobre la que se actuará ocupa aproximadamente 3.341,62 metros cuadrados, correspondientes al camino existente, sus laterales y la zona utilizada actualmente como aparcamiento.

La concejala de Obras Públicas de Sant Antoni, Neus Mateu, ha señalado que el proyecto "permitirá dar una solución definitiva a un espacio que desde hace años se utiliza como aparcamiento de manera improvisada, mejorando la seguridad, la accesibilidad y la imagen de uno de los puntos más transitados de Sant Rafel".

Mateu ha añadido que la actuación no solo incrementará la oferta de estacionamiento, sino que también apostará por "el embellecimiento y la sostenibilidad de esta zona, con pavimentos drenantes, puntos de recarga para vehículos eléctricos e itinerarios peatonales accesibles, respetando la integración del entorno".

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 13 de agosto a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.