¿Por qué la Luna se vio roja y anaranjada este domingo en Ibiza?

La Luna sorprendió este domingo por la noche en Ibiza al aparecer teñida de intensos tonos rojos y anaranjados. La llamativa imagen no se debió a un eclipse ni a una "luna de sangre", sino a un fenómeno óptico relacionado con la posición del satélite y las partículas presentes en la atmósfera.

Uno de los elementos que pudo intensificar su color fue el polvo mineral procedente del norte de África. La Agencia Estatal de Meteorología explica que "las intrusiones de polvo sahariano se producen con frecuencia en España y transportan partículas minerales a través de la atmósfera, alterando la visibilidad y el paso de la radiación".

El Centro Regional de la Organización Meteorológica Mundial para la predicción del polvo, gestionado desde Barcelona por Aemet, mantenía actualizados durante el 26 de julio sus modelos sobre el transporte de polvo mineral por el norte de África, Oriente Medio y Europa. Estos productos se utilizan para seguir la evolución de las masas de aire cargadas de partículas saharianas.

El polvo refuerza los tonos rojizos

La presencia de polvo, contaminación, humo o humedad hace que la atmósfera filtre todavía más la luz. En este sentido, Eltiempo.es señala que "la Luna naranja se puede observar en cualquier época del año" y que este color puede intensificarse "cuando hay mucha contaminación o polvo en la atmósfera".

A este factor se sumó la baja posición de la Luna sobre el horizonte. Cuando el satélite se encuentra a poca altura, su luz debe atravesar una capa atmosférica mucho más extensa antes de llegar al observador. Durante ese recorrido, los tonos azules se dispersan con mayor facilidad, mientras que los rojos y anaranjados consiguen atravesar mejor la atmósfera.

No fue una "luna de sangre"

Aunque su aspecto recordaba al de una Luna eclipsada, la noche del 26 de julio no se produjo ningún eclipse lunar. El término "luna de sangre" se emplea habitualmente para describir el tono rojizo que adquiere el satélite durante un eclipse total, cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna.

En Ibiza, la explicación más probable fue la combinación de una Luna muy iluminada y situada cerca del horizonte con una atmósfera cargada de humedad y partículas, entre ellas posiblemente polvo procedente de África.