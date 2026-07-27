La vandalización de dos radares de la autovía de Ibiza a Sant Antoni. Uno se encuentra cerca de Sant Rafel y el otro, en Can Bonet, poco antes de la gasolinera y el semáforo. Han sido dañados a martillazos y uno de ellos, pintado de blanco. Se han cebado sobre todo en las dos ventanillas que tienen, para la cámara fotográfica y para el flash.

Llama la atención

El incremento en un 7,4% de los ingresos por habitación que registran los hoteles de Ibiza. Este aumento se concentró en los establecimientos de cinco y tres estrellas, mientras que los de cuatro registraron un ligero retroceso respecto al mismo mes del año anterior. La tarifa de los cinco estrellas más que duplicó la de los establecimientos de cuatro.

Noticias relacionadas

Los continuos problemas en el suministro eléctrico que se están registrando en toda la geografía ibicenca. Sant Miquel, Santa Eulària, la capital... Los cortes y los bajones de tensión se producen con asiduidad, pero desde Endesa aseguran que la situación es de normalidad. Los apagones afectan tanto a empresas, con graves pérdidas económicas, como a gente mayor y menores por el calor.