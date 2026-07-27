La presión humana y el cambio climático alteran el hábitat de la fauna marina en Ibiza y Formentera

La presión humana siempre ha estado presente en la historia, pero nunca con la intensidad actual. El biólogo del Consell de Ibiza, Jaume Estarellas, advierte de que la masificación y la ocupación del litoral afectan especialmente a las especies costeras, como algunas de las aves que nidifican en estas zonas. "Todo lo que es el litoral está ocupado a partir de la primavera, y afecta" a los ecosistemas, señala este experto, en referencia al impacto que tiene la presencia masiva de personas durante los meses de mayor actividad turística.

Según añade, las aves marinas "buscan refugio donde la presencia humana es menor". "Nidifican en los islotes porque se sienten más protegidas". Para muchas especies, la tranquilidad no es un lujo, es una condición indispensable para reproducirse.

La tortuga boba vuelve a desovar en Baleares, pero su regreso también revela el impacto del calentamiento global

Otro de los factores que señala Estarellas es el cambio climático, que se hace especialmente evidente en el caso de la tortuga boba (Caretta caretta), la más común en las costas de Ibiza y Formentera. El biólogo explica que muchos ejemplares llegan desde el Atlántico a las Pitiusas para invernar, y que la población mediterránea antiguamente también desovaba en las islas. Durante años dejó de hacerlo por la ocupación del litoral, pero ahora se detectan más puestas, también en otras zonas de la costa española.

Aunque esto parece ser positivo, no lo es. Estarellas explica que, por efecto del cambio climático, la arena de algunas playas donde estas tortugas suelen reproducirse, como Turquía, Grecia o Cabo Verde, está alcanzando temperaturas demasiado altas. "En función de la temperatura, salen los huevos machos o salen hembras", señala. Cuando la arena se calienta en exceso, el equilibrio entre sexos se altera y las tortugas buscan nuevos lugares para depositar sus huevos.

"Cada vez hay más desove de tortuga boba en las islas Baleares y en el litoral español", reitera. Además, la llegada de una tortuga a una playa de Ibiza o Formentera para desovar obliga a activar medidas de protección. Pero Estarellas advierte contra una lectura ingenua: "A nivel local es interesante, es bonito, habrá que plantearse proteger zonas de playa. Pero a una escala un poco mayor esto no es bueno porque son ejemplares que vienen de las poblaciones que no pueden desovar por culpa del cambio climático".