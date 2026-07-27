Jóvenes de Ibiza aprenden a nadar y bucear en un programa de inclusión en Formentera

Un total de 21 niños y jóvenes de Ibiza en riesgo de exclusión social han participado en Formentera en un programa de educación marina promovido por la Fundación Pacha y la Asociación Vellmarí. Los participantes, de entre 8 y 17 años, pertenecen al grupo Betania, ubicado en el barrio de Cas Serres, en Vila, un proyecto de Cáritas Diocesana de Ibiza y Formentera que ofrece apoyo académico, formación lingüística y actividades de integración social a menores, jóvenes y menores extranjeros no acompañados. El centro Betania proporciona acompañamiento integral a personas migrantes que se han visto obligadas a salir de sus países de origen y llegan a la isla en búsqueda de oportunidades.

Durante una semana, los integrantes del grupo, acompañados por tres monitores, participaron en sesiones diarias de natación, esnórquel y buceo, además de recibir formación sobre ecología marina y conservación del Mediterráneo.

La mitad no sabía nadar

Uno de los principales retos del programa fue que la mitad de los participantes no había aprendido a nadar antes de iniciar la actividad. Con la ayuda de instructores de buceo y biólogos marinos, los jóvenes fueron adquiriendo confianza dentro del agua y superando sus temores. Según los organizadores, más del 40% consiguió obtener una certificación de buceo de primer nivel.

La experiencia también permitió descubrir nuevas inquietudes entre los participantes, como la ilustración científica o la fotografía submarina.

Plantación de posidonia

Los jóvenes también colaboraron en una actividad de conservación marina dentro del denominado Día de Posi, una iniciativa centrada en la recuperación de la Posidonia oceanica en Baleares. Durante la jornada participaron en la plantación de esta especie marina y conocieron su importancia para la protección del litoral, la biodiversidad y la calidad de las aguas. La Fundación Pacha y la Asociación Vellmarí prevén ampliar el programa en 2026, con el objetivo de que el Día de Posi llegue a 300 jóvenes de Ibiza y Formentera.