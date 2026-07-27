Ibiza reduce a la mitad su superficie urbana no edificada en 20 años

Ibiza ha consumido en dos décadas prácticamente la mitad de la superficie urbana que el Catastro todavía contabilizaba como no edificada. Las 1.251 hectáreas sin construir que figuraban en 2006 se han reducido a 635 en 2025, último ejercicio publicado por el Institut d’Estadística de les Illes Balears (Ibestat) a partir de la información catastral. La reducción asciende a 616 hectáreas, un descenso del 49,2%.

La evolución sitúa a Ibiza muy por encima de las otras islas en la reducción proporcional de este suelo urbano libre de edificación. Mallorca conserva 3.776 hectáreas de las 6.304 que tenía en 2006, tras perder 2.528, un 40,1%. En Menorca, la superficie no edificada ha pasado de 1.215 a 961 hectáreas, con una disminución de 254 hectáreas, es decir, del 20,9%. Formentera presenta una trayectoria mucho más estable: baja de 32 a 28 hectáreas, apenas cuatro menos y un 12,5% de retroceso.

La estadística se refiere exclusivamente a las parcelas clasificadas por el Catastro como urbanas y no a todo el territorio insular. Además, las oscilaciones de la serie no responden únicamente a la construcción: también pueden influir revisiones, altas, bajas o cambios de clasificación catastral. Con todo, la tendencia es que la superficie edificada aumenta mientras disminuye el suelo urbano que permanece vacío.

No toda la reducción de 616 hectáreas de Ibiza puede atribuirse, por tanto, a nuevas construcciones. La superficie edificada crece en 226 hectáreas, de 2.124 a 2.350, mientras que la superficie urbana total registrada baja de 3.375 a 2.985 hectáreas. Una parte sustancial de la diferencia está vinculada a cambios en el perímetro o en la consideración catastral del suelo.

Por municipios

Dentro de Ibiza, Sant Joan es el municipio que ha experimentado la mayor reducción porcentual. En 2006 disponía de 96 hectáreas urbanas no edificadas y en 2025 solo conserva 29, un 69,8% menos. El grueso del descenso se concentra en 2012, cuando la cifra pasó de 89 a 32 hectáreas en un solo año, otra variación que debe interpretarse teniendo en cuenta las modificaciones catastrales.

Santa Eulària registra la mayor disminución en términos absolutos. Ha pasado de 397 hectáreas no edificadas a 177, por lo que ha perdido el 55,4%. El mayor recorte se produjo en 2010, con 128 hectáreas menos que el año anterior. Aun así, es el segundo municipio que conserva más superficie urbana sin edificar.

Sant Josep sigue encabezando la clasificación en volumen disponible. En 2025 le quedan 227 hectáreas, frente a las 404 de 2006, un recorte del 43,8%.

En Vila, la superficie libre de edificación se ha reducido a la mitad. De 205 hectáreas en 2006 a 101 ahora (-50,7%). Sant Antoni es el municipio con el descenso relativo más contenido: pasa de 149 a 101 hectáreas (-32,2%).

En 2006, el valor catastral ascendía a 5.134 millones de euros: en 2025 ya alcanza los 11.159 millones

Así, las 635 hectáreas no edificadas que todavía contabiliza Ibiza se reparten entre las 227 de Sant Josep, las 177 de Santa Eulària, las 101 de Vila, otras 101 de Sant Antoni y las 29 de Sant Joan. Sant Josep y Santa Eulària concentran conjuntamente casi dos tercios del total insular.

El valor catastral se duplica

Mientras disminuye la superficie urbana sin construir, el valor catastral total de los inmuebles de Ibiza se ha más que duplicado. En 2006 ascendía a 5.134 millones de euros y en 2025 alcanza los 11.159 millones, un incremento del 117,3%. La cifra agrega el valor del suelo y el de las construcciones y no equivale al precio de mercado de las propiedades. El valor catastral es la estimación oficial del valor económico de un inmueble que utilizan las autoridades fiscales para calcular impuestos y obligaciones relacionadas con la propiedad. No se trata, pues, del precio de mercado, sino de su valor fiscal.

El aumento es todavía mayor en Formentera. El valor catastral total pasa de 182,2 millones de euros en 2006 a 594,4 millones en 2025. Se ha multiplicado por 3,26, con un crecimiento del 226,2%, pese a que su superficie urbana no edificada apenas ha variado en cuatro hectáreas durante el mismo periodo.

El valor medio de los inmuebles residenciales de la isla de Ibiza se sitúa en 97.184 euros en 2025, frente a 47.680 en 2006

La estadística residencial de valor medio confirma también la revalorización catastral, aunque con grandes diferencias municipales. El valor medio de los inmuebles residenciales de la isla de Ibiza se sitúa en 97.184 euros en 2025, frente a 47.680 en 2006, un 103,8% más. Santa Eulària presenta el valor medio más alto, con 117.493 euros, seguida de Sant Josep, con 112.779. Formentera alcanza los 107.080 euros; Sant Joan, los 84.243; Sant Antoni, los 82.564, y Vila, los 81.496 euros.

El valor medio casi se ha cuadruplicado en Formentera en 20 años, con un incremento del 298,3%. En Sant Joan se dispara un 272%; en Santa Eulària, un 191,4%, y en Vila, un 144,7%. Los aumentos son más moderados en Sant Antoni, con un 49,8%, y especialmente en Sant Josep, donde el valor medio sube un 20,8%, aunque partía ya en 2006 del nivel más elevado de toda la isla.