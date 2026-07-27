"Ibiza en una noche no lo recomiendo, pero lo volvería a hacer mañana": la escapada exprés de un influencer desde Málaga

Viajar a Ibiza y volver en una sola noche puede sonar a plan improvisado, a reto de resistencia o directamente a una mala idea si al día siguiente hay que trabajar. Para el influencer de viajes Iván Olmo, fue un poco de todo. Y aun así, según él mismo reconoce, lo repetiría.

El creador de contenido compartió en Instagram un vídeo en el que resume su escapada exprés desde Málaga hasta Ibiza para asistir a una noche en [UNVRS], donde disfrutó del show de Anyma, uno de sus dj favoritos. El plan incluyó último vuelo de la noche, fiesta, amanecer, primer avión de vuelta, regreso a Jaén, ducha rápida y jornada laboral.

"Ir a Ibiza y volver en una noche suena locura, pero hay locuras que tienen sentido", cuenta al inicio del vídeo.

La aventura empieza en el aeropuerto de Málaga, "como en cualquier plan normal", aunque él mismo bromea con que en el control ya lo miraban "como diciendo, este no va a una reunión precisamente". Después llega el último vuelo de la noche a Ibiza, con atardecer, vistas de Málaga desde el aire y la "primera cervecita en el avión" para asumir que el plan ya estaba en marcha.

"Carita de niño pequeño entrando a Disney"

Una vez en Ibiza, el destino era [UNVRS]. Olmo muestra su llegada al club y describe la sensación con una comparación muy gráfica: "Pulserita buena, carita de niño pequeño entrando a Disney".

El motivo del viaje era el espectáculo ÆDEN, de Anyma. "¿Qué os voy a decir yo de Anyma, si es mi dj favorito?", confiesa el influencer, que define el show como "una auténtica pasada".

En su relato destaca especialmente la puesta en escena: "Los visuales, el sonido perfecto, esa mezcla entre música, arte y película futurista que te deja mirando al escenario como si hubieras entrado en otro mundo".

El vídeo combina las imágenes del viaje con fragmentos de la noche, la salida del club y el amanecer en Ibiza, que Olmo describe como "el amanecer más bonito del mundo".

Primer vuelo de vuelta y directo a trabajar

Después de la fiesta, no hubo hotel ni descanso largo. El plan era completar el círculo: primer vuelo de la mañana a Málaga, algo de sueño en el avión y regreso a la rutina.

"Aterrizo y misión completada", resume. Pero todavía quedaba volver a Jaén, ducharse rápido y ponerse a trabajar. La jornada, según muestra en el vídeo, continuó con bebida energizante y tarde de piscina antes de dar por terminado el día a las ocho de la noche.

La conclusión del influencer resume perfectamente el espíritu de la escapada: "Ibiza en una noche no lo recomiendo, pero lo volvería a hacer mañana".