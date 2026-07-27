‘Ibiza invisible, casi esclavitud’: la dura realidad bajo la alfombra del paraíso

En Ibiza conviven dos mundos paralelos y totalmente diferentes, «uno derrocha lujo» y el otro «lucha para llegar a fin de mes». Es en esta segunda realidad en la que pone el foco ‘Ibiza invisible, casi esclavitud’, obra del chef chileno Luis Marcelo Escalante García. Este libro autoeditado, que se puede encontrar en Amazon desde hace un mes, muestra sin ambages la otra cara, mucho menos amable, del paraíso. Aquella que viven a diario miles de trabajadores que se dejan la piel cada temporada para sostener esa Ibiza de postal con la que sueñan millones de turistas.

‘Ibiza invisible, casi esclavitud’ está construido a base de reflexiones y de testimonios reales que el autor, «jefe de cocina en un restaurante de alta gama», ha ido recogiendo en los últimos años. Aunque, a veces, las ideas se repiten y dé la impresión al lector de que está ante un diario con ideas e impresiones escritas a vuelapluma, el libro está lleno de frases para enmarcar. «Una isla nunca será verdaderamente rica mientras quienes la sostienen no puedan vivir en ella con dignidad» es una de tantas.

Escalante, que escribe desde siempre y tiene más de una veintena de obras autopublicadas, todas ellas este año, conoce al dedillo la realidad que retrata porque la sufre en sus propias carnes. Hace casi cuatro décadas que trabaja en el sector de la hostelería y en Ibiza lleva, sumando temporadas, quince años. Parte de su historia, de hecho, la cuenta en el libro. También la de uno de sus dos hijos, Marco, que sufrió «un brote psicótico y depresión» tras un verano extenuante trabajando en las cocinas de un restaurante.

El cocinero Luis Marcelo Escalante, durante la entrevista. / Marcelo Sastre

Junto a sus experiencias, están las de unas cuantas personas más que han dado permiso a Escalante para que plasme sus realidades. Algunas aparecen con nombre y apellidos, otras han preferido mantener el anonimato. Entre todos los protagonistas de esta obra, hay también gente migrante sin papeles.

Homenaje a «los invisibles»

No solo está representado el sector de la restauración, también aparecen mencionados miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, camareras de piso, sanitarios, personal de limpieza, bomberos, conductores de autobuses, repartidores o trabajadores de la construcción, entre muchos otros. «En general, todos los trabajos aquí en la isla son durísimos, no solo los vinculados a la hostelería. He conocido policías, sanitarios y limpiadores y están igual», apunta.

«Las luces del paraíso no se sostienen solas. Detrás hay una persona que casi nadie ve»

Precisamente lo que le ha motivado a escribir este libro es dar voz y reconocer la labor «de los invisibles», es decir, todos esos hombres y mujeres que se dejan la piel en las Pitiusas para que siga funcionando «una industria que mueve millones» y «cuyas historias casi nunca se cuentan». «Las luces del paraíso no se sostienen solas. Detrás de cada una de ellas hay una persona que casi nadie ve», como dice él.

«Hay indiferencia hacia el trabajador», critica Escalante, antes de explicar que su proyecto literario nace, en parte, de «la impotencia» que siente al ver cómo ha cambiado Ibiza en los últimos quince años, para mal. «Antes no se aprovechaban tanto del trabajador, ahora hay una explotación evidente. Hay gente que se tira siete u ocho meses trabajando sin un día de descanso, con 10 minutos para comer y poco más», asegura. De ahí el ‘casi esclavitud’ del título del libro. Y es que, insiste, «ahora esto es una máquina de hacer billetes, donde solo importa producir» y se ha perdido «la parte humana».

Escalante deja claro que su obra «no nace del resentimiento ni pretende atacar a Ibiza», lo que, por otro lado, apunta, «sería profundamente injusto» porque la isla le ha dado trabajo, le ha regalado amistades y le ha permitido sacar adelante a su familia.

Su intención es contar aquello que habitualmente permanece oculto para que la situación «vaya a mejor». «Mi objetivo no es cuestionar el éxito turístico de la isla, sino aportar una mirada humana sobre quien hace posible ese éxito cada temporada», insiste.

El libro habla de esa Ibiza en la que «las camareras de piso recorren kilómetros cada día empujando carros cargados de sábanas y toallas; los repartidores cruzan la isla una y otra vez para que nunca falte mercancía; los cocineros soportan temperaturas superiores a 40 grados frente a los fogones; y los camareros apenas tienen tiempo para beber un vaso de agua».

El autor denuncia en las páginas de su obra las jornadas laborales interminables y los problemas físicos y mentales que acarrean la presión constante y la elevada carga de trabajo de los que hacen posible que «otros vivan unas vacaciones inolvidables». También critica los salarios míseros con los que malviven muchos trabajadores, sobre todo migrantes en situación irregular.

«Es muy difícil aguantar toda una temporada en Eivissa, hay que tener la piel muy curtida»

«Es muy difícil aguantar toda una temporada en Ibiza, hay que tener la piel muy curtida, como es mi caso. Hay gente muy joven o de mediana edad que cree que esto es más fácil, se meten para poder ganar algo de dinero y al final duran dos o tres días», comenta. «A muchos empresarios les da lo mismo que una persona dure una semana, porque hay mano de obra barata por todos lados y puede encontrar reemplazo», añade.

«¿Valió la pena hacer la temporada en Ibiza?». Es una pregunta que más tarde o más temprano se plantean muchos trabajadores, también Escalante en este libro. En su caso y tras quince años en la isla, reconoce, todavía no lo sabe. En cualquier caso, con 59 años está pensando seriamente en dejar ya los fogones porque ha conocido a muchos cocineros «muy trallados» y no quiere terminar como ellos. «Creo que esta debería ser mi última temporada porque con artrosis en la muñeca, la rodilla y los tobillos, el cuerpo me pide un poco de reposo», dice.

La vivienda

Por supuesto, en la radiografía que hace de la otra Ibiza no podía faltar la crisis habitacional. Un capítulo lo dedica a «los campamentos invisibles, lugares improvisados entre pinos, descampados y terrenos abandonados donde muchos trabajadores intentan sobrevivir porque encontrar una vivienda se ha convertido en una misión casi imposible».

El chef chileno cuenta que cuando llegó por primera vez a la isla ya había dificultades para conseguir alojamiento a un precio razonable, «pero todavía era posible encontrar una habitación sin sentir que estabas compitiendo por un tesoro». Ahora, afirma, «te dejas un sueldo en un alquiler».

Detalle de la portada del libro 'Ibiza invisible, casi esclavitud'. / Marcelo Sastre

Tiene compañeros, explica, que viven hacinados «cuatro o cinco en una habitación» y, a diario, ve «gente durmiendo en la playa» que tras unas horas de ‘descanso’ sobre la arena regresa a su puesto de trabajo. Hace mención también a los desalojos de asentamientos que se han producido en los últimos meses y reclama por parte de las administraciones más «benevolencia con las personas que, tengan o no papeles, trabajan por una miseria, en algunos casos por 1.000 o incluso 800 euros, y que no tienen dónde vivir».

«Habría que hacer más viviendas sociales y regular los alquileres de alguna forma», señala, haciendo un llamamiento a las instituciones para que tomen cartas en el asunto.

«Entre el lujo y el asco»

El autor de ‘Ibiza invisible, casi esclavitud’ rememora una anécdota, que recoge en otro de sus libros, que retrata muy bien ese choque entre las dos caras de Ibiza, la que exhibe un lujo insultante y la que vive con el agua al cuello y se desloma para proporcionar unas vacaciones idílicas a sus visitantes.

La escena que relata ocurrió trabajando como chef en una villa. «Recuerdo que me pidieron que a la una de la tarde tuviera lista una parrillada de marisco, con bogavante, langosta y gambas. Diez minutos antes de que llegara la hora fijada, cuando ya lo tenía casi todo preparado, bajó el mánager y me dijo que lo tirara todo a la basura porque a los clientes los habían invitado a comer en un conocido beach club de la isla. Se me revolvieron las tripas. Sentí asco», reconoce.

Como «la esperanza es lo último que se pierde», Escalante confía en que ‘Ibiza invisible, casi esclavitud’ invite a la reflexión y agite el espíritu crítico. «Espero de verdad que alguien de las esferas de arriba lea el libro y tome conciencia de que en Ibiza hay algo más que turismo y que detrás de cada persona que viene de vacaciones, hay gente que trabaja muy duro». Y es que el chef chileno tiene muy claro, y así se lo quiere transmitir a los lectores, que «el verdadero lujo de la isla no son sus hoteles, ni sus playas. Son las personas que, con su esfuerzo silencioso, hacen posible que el mundo siga soñando con Ibiza».