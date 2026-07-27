Ibiza debatirá ampliar las playas sin humo a ses Figueretes y Platja d’en Bossa

El Ayuntamiento de Ibiza debatirá en su próximo pleno la posibilidad de ampliar las zonas de playa libres de humo a ses Figueretes y Platja d’en Bossa, dos de los principales espacios urbanos del litoral del municipio. La iniciativa plantea también que el Consistorio se adhiera formalmente al programa ‘Platges sense fum’ del Govern balear.

La propuesta será presentada por el Grupo Municipal Socialista mediante una moción que persigue un doble objetivo: "reforzar la protección de la salud pública y reducir la contaminación ambiental provocada por las colillas, uno de los residuos más habituales en playas, calles y espacios naturales", señala el PSOE en una nota.

El planteamiento contempla mantener la zona sin humo que ya existe en el tramo de ses Figueres, en la playa de Talamanca, y ampliar de manera progresiva la red municipal a otros puntos del litoral urbano. En ses Figueretes se propone priorizar las zonas con mayor presencia de familias, menores y actividades deportivas, mientras que en Platja d’en Bossa se buscarían espacios caracterizados por un uso familiar y recreativo.

La iniciativa se apoya en los datos difundidos recientemente por el propio Ayuntamiento de Eivissa durante una campaña de sensibilización contra el abandono de colillas. Según estas cifras, en la ciudad se generan cada día más de 31 kilos de colillas, lo que supone más de once toneladas anuales de un residuo altamente contaminante que, en numerosos casos, termina en el sistema de alcantarillado o directamente en el mar.

Las colillas contienen materiales y sustancias que tardan años en degradarse y pueden afectar tanto a la calidad del agua como a la fauna marina. Además de la contaminación visible que generan en la arena, su reducido tamaño dificulta las tareas de limpieza y favorece que sean arrastradas por el viento, la lluvia o las escorrentías.

Una medida sanitaria y ambiental

La concejala socialista Estela Terrer ha defendido que las playas deben ser espacios destinados al ocio, el deporte y el bienestar, especialmente para las familias y los menores.

«Las playas son espacios para disfrutar en familia, practicar deporte y cuidar la salud. No tiene sentido que los niños continúen expuestos al humo del tabaco ni que las colillas acaben contaminando la arena y el mar», ha señalado Terrer.

La edil ha indicado que la propuesta busca que Eivissa continúe avanzando hacia un modelo de ciudad más saludable y respetuoso con su entorno. También ha recordado que el tabaquismo sigue siendo una de las principales causas evitables de enfermedad y muerte prematura, además de representar un problema ambiental de primer orden.

«Las colillas no solo ensucian nuestras playas, sino que terminan contaminando el mar y perjudicando a la fauna marina. Si sabemos que cada año se generan más de once toneladas únicamente en la ciudad de Eivissa, es evidente que también debemos actuar en los espacios más sensibles de nuestro litoral», ha afirmado.

Eivissa ya fue uno de los primeros municipios de las islas en impulsar una iniciativa de estas características. En 2016 se habilitó una zona libre de humo en la playa de Talamanca, concretamente en el tramo de ses Figueres, antes incluso de la puesta en marcha del programa autonómico ‘Platges sense fum’.

La moción plantea ahora dar continuidad a aquella actuación y extender el modelo a las playas urbanas más frecuentadas del municipio.

Adhesión al programa del Govern

La propuesta incluye también la adhesión oficial del Ayuntamiento de Eivissa al programa promovido por la Dirección General de Salud Pública del Govern balear. Esta incorporación permitiría al municipio disponer de la señalización oficial, reforzar las campañas informativas y recibir apoyo técnico para desarrollar las actuaciones.

Las playas sin humo se conciben principalmente como espacios de sensibilización y convivencia, destinados a normalizar entornos libres de tabaco y a reducir la presencia de residuos en la costa.

Terrer ha definido la iniciativa como «una medida sencilla, de bajo coste y con un gran beneficio colectivo». A su juicio, la ampliación de estas zonas permitiría proteger la salud de residentes y visitantes, disminuir la contaminación por colillas y transmitir un mensaje de respeto hacia el litoral de Eivissa.