Frente común de los vecinos del aeropuerto de Ibiza contra la ampliación planteada por Aena

Las asociaciones vecinales de Ca’n Frígoles, Ca’n Palleu y Sa Caleta, situadas en el entorno más próximo al aeropuerto de Ibiza, han expresado su rechazo conjunto a los planes de remodelación impulsados por Aena. Los colectivos consideran que las actuaciones previstas, impliquen o no una ampliación física de los terrenos aeroportuarios, pueden traducirse en "un aumento de la capacidad operativa, del número de pasajeros y de la presión turística que soporta la isla".

Los representantes de las tres entidades se reunieron el pasado 22 de julio en Sant Jordi. Era la primera vez que celebraban un encuentro conjunto para abordar el futuro del aeropuerto y organizar una respuesta común ante las obras anunciadas.

El principal punto de coincidencia fue la "falta de información concreta" sobre el alcance del proyecto. Según recoge el acta de la reunión, ninguna de las asociaciones conoce con precisión qué actuaciones pretende ejecutar Aena y su única referencia procede de las informaciones aparecidas en los medios. Los vecinos afirman que tampoco han podido consultar documentación pública detallada ni el contenido del plan DORA III, "del que todo el mundo habla, pero que nadie ha visto", critican.

Pese a no conocer el proyecto completo, las tres asociaciones dejan clara su posición: rechazan cualquier remodelación que incluya el soterramiento del torrent de sa Font, también conocido como torrent des Cirer, y cualquier actuación que favorezca un crecimiento de las llegadas turísticas.

Preocupación por el agua y el torrente

Uno de los principales motivos de inquietud es el consumo de recursos, especialmente el agua. Los vecinos alertan del estado de los acuíferos y de la presión que ejercen tanto el aeropuerto como las empresas de alquiler de vehículos instaladas en terrenos próximos. La asociación de Ca’n Frígoles asegura haber presentado denuncias ante el Ayuntamiento de Sant Josep, el Consell de Ibiza y el Seprona por la actividad de algunas compañías, sin haber recibido respuesta.

Otro punto conflictivo es el Torrent de sa Font. Los residentes temen que su soterramiento agrave los problemas de drenaje e inundabilidad y consideran que cubrirlo dificultaría la vigilancia de posibles vertidos. En el acta recuerdan las denuncias recientes por la aparición de aguas sucias en las inmediaciones del aeropuerto.

Las asociaciones también advierten de que el torrente no se limpia desde hace más de cuatro años. Durante los episodios de lluvias intensas, señalan, el cauce se desborda en la curva de la carretera de sa Caleta, a la salida del Camí des Còdols. A su juicio, modificar o cerrar la desembocadura podría "incrementar los riesgos".

Más ruido y contaminación lumínica

A estas preocupaciones se suman la contaminación sonora y lumínica. Los vecinos critican que Aena no haya adoptado medidas suficientes para reducir el exceso de iluminación y ponen como ejemplo el edificio destinado a vehículos, que permanece con las luces encendidas durante toda la noche.

En cuanto al ruido, las asociaciones muestran su inquietud ante la posibilidad de que el aeropuerto reciba vuelos de larga y ultralarga distancia con aeronaves de fuselaje ancho. Los residentes de es Còdols aseguran que el ruido y las vibraciones de los despegues y aterrizajes ya "dificultan las conversaciones o escuchar la televisión a un volumen normal".

Los tres colectivos temen además que una ampliación operativa consolide la actividad industrial en los alrededores, donde continúan funcionando naves en suelo rústico pese a las promesas de trasladarlas al polígono de Sant Jordi.

«Quizá haya que reducir turistas»

Para las tres asociaciones, las obras supondrían una "reducción drástica de la calidad de vida" y contribuirían a una mayor saturación de Ibiza. Su planteamiento es que, si las infraestructuras han quedado pequeñas en un momento de máxima presión turística, la respuesta no debe ser aumentar su capacidad, sino contener o reducir el volumen de visitantes. También apuntan que los vuelos de mayor tamaño podrían canalizarse a través de Palma.

Los vecinos recuerdan que el aeropuerto está situado en el entorno del Parque Natural de ses Salines, un espacio protegido cuya conservación, consideran, debe condicionar cualquier intervención. Sostienen que el proyecto debe analizarse también por sus efectos sobre el territorio, los recursos naturales y la vida cotidiana de los residentes.

Firmas y una reunión con Sant Josep

Las tres asociaciones de vecinos del entorno del aeropuerto han acordado promover firmas ante el Defensor del Pueblo, estudiar una petición en Change.org y organizar puntos de recogida de apoyos durante actos culturales y sociales.

También redactarán un escrito conjunto para manifestar su oposición y reclamar información detallada. El documento se remitirá a las principales administraciones, Aena, la Dirección General de Aviación Civil y los medios de comunicación.

Finalmente, solicitarán una reunión con el alcalde de Sant Josep antes de que termine el verano para abordar tanto los planes del aeropuerto como las peticiones vecinales que, según denuncian, siguen sin respuesta. Las tres asociaciones anuncian así un frente común contra una ampliación que consideran "incompatible con la capacidad territorial y ambiental de Ibiza".