Las especies de Ibiza que resisten entre la pérdida de hábitat, las invasoras y la presión humana

En Ibiza, varias especies atraviesan una situación delicada por la pérdida de hábitat, la presión humana, las especies invasoras y los cambios en el uso del territorio. El caso más conocido es el de la lagartija pitiusa, uno de los símbolos naturales de la isla, cuya población se ha visto gravemente afectada en los últimos años por la expansión de serpientes introducidas.

Jaume Estarellas, biólogo del Consell, advierte de que el escenario es preocupante. "Hay estudios en los que se determina que la población de lagartijas se puede extinguir en el año 2030", explica. Según señala, "es posible que no queden lagartijas en la isla o que queden muy pocas", debido a que "el nivel de avance" de este problema "es enorme". La desaparición de la lagartija no implicaría únicamente la pérdida de un emblema de Ibiza. Estarellas recuerda que su retroceso ya tiene consecuencias sobre el equilibrio natural de la isla, porque "su reducción ya está alterando la cadena trófica".

La pardela balear, la especie más preocupante en peligro de extinción / Jordi Serapio

A partir de este caso, el biólogo del Consell repasa otras especies en peligro o amenazadas en Ibiza. Entre ellas, no duda en señalar a una como la más preocupante: la pardela balear. "Un ave marina parecida a una especie de albatros pequeñito”, describe Estarellas, que vive y nidifica en islotes. Su situación es especialmente delicada porque "solamente está presente en Ibiza, en Formentera y en Mallorca y en islotes". "Esta es la especie que está más en peligro crítico".

Esta ave, resume varios de los grandes problemas de conservación de las Pitiusas que es el deterioro del mar, la pesca accidental y la presión sobre los lugares de cría. "Está en un peligro importante, que es contaminación del mar, tema de las capturas accidentales por culpa de la pesca, y también en los islotes, en la zona de cría, por culpa de, sobre todo, de especies invasoras, como la rata, que le depreda los huevos, y también alteración de su hábitat", señala.

La invasión de serpientes amenaza con acabar con las lagartijas de Ibiza en apenas cuatro años / Sebastian Candela

El calàpet, el sapo en peligro de extinción

En tierra firme, una de las especies más comprometidas es el calàpet, el sapo balear. Su problema no es solo la presencia de depredadores o la presión directa del ser humano, sino la pérdida de los pequeños puntos de agua que necesita para reproducirse. Estarellas explica que en Ibiza "el abandono de la agricultura ha hecho que todas las estructuras de fuentes, con canales, con abrevaderos, donde había agua", hayan ido desapareciendo.

A eso se suma otro factor clave que tal como explica el biólogo es “la sobreexplotación de los acuíferos ha hecho que los torrentes hayan bajado de nivel y prácticamente no tengan agua”. El resultado es devastador para un anfibio que necesita agua dulce para poner sus huevos. "Esa desaparición de esas estructuras ha hecho que esté prácticamente casi extinguido", advierte.

"Parece que no quedan o quedan muy pocos" responde el experto en cuanto a si todavía quedan ejemplares. Además, cuenta que se han realizado estudios para comprobar si aún sobrevive en la isla, pero el panorama no invita al optimismo.

Calàpet, el sapo balear. / Juan Calvo

El cuervo, de ave común a tres parejas reproductoras

El caso del cuervo sorprende porque no se trata de una especie desconocida para la población. "El cuervo es un ave que todo el mundo la conoce", recuerda Estarellas. Sin embargo, en Ibiza su situación es delicada. "Hasta hace 20 años no había ningún tipo de problema", explica y añade que En Mallorca y Menorca, la especie no presenta la misma dificultad.

La diferencia está en la transformación del paisaje ibicenco. "Se pasó de una agricultura tradicional a una ocupación de las zonas rurales, una ocupación urbana, o sea, de chalets, de viviendas, etc.", señala. Ese cambio reduce la disponibilidad de alimento y altera el equilibrio de la especie. La cifra actual es mínima: "Ahora mismo solamente quedan tres parejas reproductoras".

El águila pescadora: una recuperación que aún no está consolidada

Esta especie representa, según Estarellas, un ejemplo de recuperación en desarrollo. La especie llegó a desaparecer como reproductora en Ibiza porque durante décadas fue perseguida. "En una época, los años 50, 60, 40, se tenía como una especie dañina, entonces directamente se cazaba", explica y señala que "quedaron uno o dos ejemplares, y ahora las poblaciones de Mallorca y Menorca han aumentado”. Ese crecimiento favorece que ejemplares jóvenes lleguen a Ibiza. "Ahora hay tres parejas reproductoras en Ibiza", afirma. Estas parejas existentes están amparadas por la normativa de protección. Aun así, el biólogo insiste en que "está en peligro, pero en este caso es un ejemplo de recuperación que se tiene que asentar”

El chorlitejo chico de las zonas húmedas

Otra especie en situación muy delicada es el chorlitejo chico, un ave ligada a zonas húmedas de agua dulce. En Ibiza, esos espacios están en regresión. Estarellas destaca especialmente el caso de las feixes de Ibiza, donde se intenta recuperar hábitat, aunque persisten amenazas concretas.

Por otro lado, el biólogo señala que las poblaciones de gatos asilvestrados dificultan la reproducción de esta pequeña ave acuática. "Es un ave acuática que nidifica en el suelo y que tiene los pollos que viven en el suelo. Entonces son muy vulnerables a la presencia de gatos salvajes, porque estos depredan sobre ellos", explica. La cifra vuelve a ser mínima: "Hay una o dos parejas en toda Ibiza".

Un chorlitejo chico adulto escapa volando del acoso de un gato / RAFA DOMINGUEZ

Gineta ibicenca y foca monje: Entre la recuperación y la desaparición

La gineta ibicenca y la foca monje muestran dos polos opuestos marcados por la persecución humana. En el caso de la gineta, Estarellas habla de "un ejemplo de buena noticia" porque fue muy cazada en los años 40 por el valor de su piel, pero logró recuperarse cuando no hubo más esa presión. "Es un ejemplo de especie que se ha recuperado, porque su problema no fue que se alteró el hábitat, su problema fue que la persiguieron", señala.

Foto de la última foca monje de Balears, abatida a tiros por un Guardia Civil en Cala Tuent (Mallorca) en abril de 1958. Medía 2,5 metros. / Museo de Ciencias Naturales de Sóller

La foca monje, en cambio, ya no cuenta con una población estable en Ibiza y Formentera. "En los años 40 existía, sobre todo en Formentera y en el sur de Ibiza", recuerda el biólogo. Su desaparición se explica por la caza directa y por la pérdida de tranquilidad en el litoral. "Es una especie que necesita calas vírgenes" cuenta y señala: "Ahora, por la hiperfrecuentación, no tiene lugares tranquilos para poder tener las crías", explica. Aunque hubo avistamientos aislados en los últimos años, Estarellas confirma que actualmente "no hay".

Estarellas señala la masificación y la ocupación del litoral como factores clave en su desaparición y en la amenaza que enfrentan otras especies costeras. “Todo lo que es el litoral, pues a partir de la primavera está ocupado. Entonces sí que afecta”, afirma.