Sucesos
Detenido un turista británico por arrancar un dedo de un mordisco a su suegro en un hotel de sa Coma
La víctima, que ha sufrido también graves lesiones en la cara, tuvo que ser trasladada en ambulancia a un hospital
Agentes de la Policía Local de Sant Llorenç des Cardassar arrestaron este domingo por la noche a un turista británico que presuntamente propinó una paliza a su suegro en la habitación del hotel donde se alojaban en sa Coma, en Mallorca. La víctima sufrió graves lesiones en la cara y la amputación de un dedo de un mordisco.
El incidente ocurrió sobre las once menos veinte de la noche, cuando la Policía Local de Sant Llorenç recibió un aviso sobre una pelea en una de las habitaciones. Varias patrullas acudieron allí con urgencia y encontraron en la recepción a un ciudadano británico de 65 años que estaba cubierto de sangre y con graves lesiones en la cara y una mano.
Los agentes solicitaron de inmediato asistencia sanitaria. El herido fue atendido por una ambulancia del 061 y trasladado al hospital de Manacor. La víctima presentaba una herida abierta en la cabeza, un profundo corte en la nariz y la amputación traumática de una falange del pulgar de la mano izquierda, que le habían arrancado de un mordisco.
Los agentes realizaron una inspección en la habitación donde presuntamente se habían producido los hechos, y encontraron abundantes restos de sangre en el pasillo y en el interior de la estancia, donde el mobiliario estaba desplazado y había una lámpara rota, señales evidentes de un enfrentamiento violento.
Las primeras actuaciones policiales, junto con las manifestaciones recabadas de los testigos y los indicios hallados en el lugar, permitieron identificar al presunto autor de la agresión. Se trataba del yerno de la víctima, también británico y de 42 años, que fue detenido inmediatamente como presunto autor de un delito de lesiones.
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Fuente: Diario de Mallorca
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