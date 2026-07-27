Comerciantes del barrio más tradicional de Ibiza celebran un desfile de moda para atraer público en la temporada "más difícil"

La Marina de Ibiza se prepara para vivir este jueves 30 de julio a las 21 horas un desfile de moda inédito bajo el nombre 'La Marina está de moda'. El evento, impulsado por el Ayuntamiento de Ibiza en colaboración con la Asociación de Comerciantes, reunirá a más de 15 marcas del barrio y tendrá como escenario Sa Peixateria, el edificio recién rehabilitado como centro cultural. Pero detrás del escaparate festivo, la presentación en la mañana de este lunes ha servido también para poner sobre la mesa una realidad menos amable: la de un barrio que atraviesa, según sus propios comerciantes, una de las temporadas más difíciles de los últimos años.

Una iniciativa para dar vida a Sa Peixateria

El concejal de Comercio y Mercados, Àlex Minchiotti, ha presentado el proyecto a pie de calle, en la calle de la Virgen, "el barrio más tradicional de Ibiza". Según ha explicado, la idea es "dinamizar los comercios de la zona con un desfile de moda" que sirva para poner a la Marina "en el punto de mira entre la tradición y la modernidad". El edil ha insistido en que se trata de una iniciativa nacida de la propia Asociación de Comerciantes, y no una imposición municipal: "Desde el Ayuntamiento queremos que nos lleguen iniciativas propias, esa es nuestra función, apoyar las iniciativas que surgen en los barrios y en las calles". Minchiotti ha destacado además la implicación de PIMEEF, la Cámara de Comercio, Fomento y el Consell en el proyecto.

La organizadora del evento, Nuria Moreno, ha detallado que la pasarela, diseñada por el ibicenco Toni Riera, girará en torno al concepto de la marina y el pescador, con la Cofradía de Pescadores implicada en la decoración. La presentadora madrileña Ana Reyes conducirá el desfile, que contará con las sesiones en directo de los DJ Elio Riso y Agustín Dutari, además de una pop-up para la venta directa de productos locales.

Nuria Moreno, Àlex Minchiotti y Karina V. Hoorn en la presentación del evento. / Vicent Marí

"La temporada más difícil hasta la fecha"

Sin embargo, el verdadero termómetro del barrio lo ha puesto Karina, de Rituality Ibiza, en representación de los comercios participantes. Antes de hablar del desfile, ha querido dejar claro cómo se siente respecto a la Marina: "Soy Karina de Rituality Ibiza pero primero soy Karina de la Marina, este barrio para mí es fundamental, nos da mucho a todos".

Al ser preguntada por cómo marcha el negocio esta temporada, el tono ha cambiado. Sin querer erigirse en portavoz de todo el sector, ha admitido sin rodeos que la situación es complicada: "No sé si ha tenido que ver con el Mundial, pero este año es el más difícil hasta la fecha". Según ha explicado, el encarecimiento de los vuelos y de la gasolina podría estar detrás de la caída de visitantes, aunque reconoce que no hay una única causa. Lo que sí percibe con claridad es la falta de gente: apenas hay afluencia de público en el interior del puerto, algo que complica el trabajo diario en unos negocios que, según ha detallado, abren a las once de la mañana y no cierran hasta las doce y media de la madrugada, más de doce horas de jornada.

Uno de los diagnósticos más repetidos durante la presentación ha sido la sensación, entre los comerciantes, de que el turismo se queda en las calles más céntricas y no llega hasta el corazón del puerto. "La clave es conseguir que la gente venga a la Marina y no piensen que todo termina en Vara de Rey", ha resumido Karina, que considera que este tipo de eventos son precisamente los que pueden revertir esa percepción: "Dinamizan el barrio, es lo que todos necesitamos".

La empresaria ha ido más allá al analizar el desequilibrio entre las distintas zonas de la ciudad. A su juicio, se ha dado mucha visibilidad a la parte más nueva de la ciudad mientras que la Marina, "que es en realidad donde empezó toda la historia de lo que hoy tenemos en Ibiza", queda relegada y se percibe "más abandonada". Un desequilibrio que, defiende, los propios ibicencos también reconocen.

Turistas pasean por las calles del barrio de la Marina / Vicent Marí

"Todo no se puede arreglar en 24 horas"

La gestión de las basuras y la limpieza afecta a la actividad diaria de uno de los barrios más antiguos de Ibiza, apunta Karina. No obstante, ha querido reconocer también una mejora: este año, cuando llaman para reclamar una solución, la respuesta municipal llega con rapidez. Aun así, matiza que se trata de un proceso lento y que "todo no se puede arreglar en 24 horas", aunque valora que, poco a poco, se van resolviendo las deficiencias.

En esa misma línea se ha movido el concejal, que ha reivindicado el "buen futuro" del barrio apoyándose en dos obras muy avanzadas: la del Mercat Vell y la rehabilitación de Sa Peixateria, que ya alberga el desfile de esta semana. "En poco tiempo se verá una Marina renovada y será la punta de lanza de este municipio", ha vaticinado Minchiotti, quien junto a la comerciante ha avanzado que hay más proyectos en marcha que "pronto verán la luz".

Inclusión y diversidad sobre la pasarela

El desfile también quiere ser un espacio de representación. Así lo ha planteado Lía Romero, modelo e influencer transgénero de Ibiza, quien participará en la pasarela: "Va a ser un desfile con todo tipo de cuerpos, la moda no es solo una arruga o una talla, tiene que representar a la sociedad". Para la modelo, iniciativas como esta son también una forma de apoyar al pequeño comercio desde el mundo de las redes sociales, y una manera de contribuir a que la sociedad gane en aceptación.

Con la vista puesta en el jueves, la Marina se juega en apenas unos días una doble partida: la de mostrar su cara más moderna sobre una pasarela y la de reclamar, detrás del escenario, que el resto del año no se olvide de ella.