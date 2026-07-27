Aparcar gratis en Ibiza: la reapertura de sa Llavanera suma 33 nuevas plazas cerca del paseo marítimo

El Ayuntamiento de Ibiza ha reabierto este lunes al público el aparcamiento disuasorio de sa Llavanera tras finalizar los trabajos de señalización, adecuación del firme y habilitación de plazas para personas con movilidad reducida. La actuación incorpora 33 plazas de estacionamiento gratuito en la ciudad, situadas a pocos minutos a pie del paseo marítimo.

Se trata del segundo aparcamiento disuasorio renovado dentro del plan municipal de adecuación y mejora de estos espacios, después de la inauguración hace unos días del estacionamiento de Cas Dominguets-sa Joveria, con casi 1.000 plazas gratuitas disponibles.

El proyecto está financiado con el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) del Govern balear y cuenta con una inversión total de 1.001.272 euros. Las actuaciones permitirán ordenar cerca de 1.600 plazas de estacionamiento distribuidas en diez aparcamientos del municipio, de las que casi 500 serán nuevas.

El aparcamiento de sa Llavanera antes de las obras de acondicionamiento. / Ayuntamiento de Ibiza

"Continuamos avanzando y ya disponemos de otro aparcamiento gratuito y disuasorio más, disponible para nuestros vecinos y visitantes. Se trata de la primera vez que se ejecuta un plan de ordenación de aparcamientos disuasorios en el municipio, lo que supone una actuación clave para mejorar la movilidad urbana, ordenar espacios que hasta ahora estaban degradados o infrautilizados y facilitar que los vehículos estacionen en zonas habilitadas, reduciendo así la presión de aparcamiento en las calles del centro de la ciudad", ha manifestado el alcalde de Ibiza, Rafael Triguero.

"Una ciudad más accesible, más ordenada y más sostenible"

Por su parte, la teniente de alcalde y concejala de Obras y Vías Públicas, Blanca Hernández, ha señalado que el plan continúa avanzando y que el Ayuntamiento está cumpliendo el calendario previsto. "Este lunes contamos con más plazas de estacionamiento disponibles y gratuitas, y seguimos avanzando para un modelo de ciudad que permita reducir la presión de vehículos en el centro. Estas actuaciones contribuyen a hacer una ciudad más accesible, más ordenada y más sostenible, mejorando tanto la movilidad como la calidad de los espacios urbanos", ha afirmado Hernández.

El proyecto contempla la remodelación de los aparcamientos de Mare Nostrum, con 226 plazas; calle d'en Bossa, con 54 plazas; calle sa Punta, con 100 plazas; avenida Sant Jordi, con 48 plazas; calle Font i Quer, con 35 plazas; solar de la Asociación de Vecinos de Sant Pau, con 22 plazas; calle sa Llavanera, con 33 plazas; avenida Vuit d’Agost, con 103 plazas; calle es Raspallar, con 37 plazas, y Cas Dominguets-sa Joveria, con 940 plazas, ya inaugurado.

El Ayuntamiento recuerda que estos estacionamientos están destinados a turismos y que el tiempo máximo de estacionamiento establecido por las ordenanzas municipales es de 72 horas.

Incorporación de los aparcamientos en plataformas de navegación

El Consistorio también continúa trabajando con las principales plataformas de navegación y mapas para que estos estacionamientos aparezcan lo antes posible referenciados y recomendados en las búsquedas de aparcamiento de los usuarios. Para ello, está tramitando su incorporación a sistemas como Google Maps y Waze for Cities.

Además, ha creado la sección específica "¿Dónde aparcar?" en la web municipal con criterios SEO destinados a favorecer su aparición en los resultados de los principales buscadores.

En este apartado, los usuarios pueden consultar y descargar el mapa con todos los aparcamientos de la ciudad, acceder a un mapa interactivo y utilizar un listado con enlaces directos de Google Maps que conducen a la ubicación del estacionamiento seleccionado.