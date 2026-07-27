El alquiler de temporada en Ibiza es hasta un 150% más caro que el anual

Si los alquileres anuales son caros, los de temporada lo son aún más, una mina para los propietarios que los ponen a disposición en el mercado. Por ejemplo, el alquiler medio mensual de una vivienda habitual (destinada a residencia habitual o permanente del arrendatario) en Sant Josep es de 1.220 euros, pero esa cifra se multiplica hasta los 3.049 euros, un 149,9% más (1.829 euros más), si el arrendamiento es no habitual (categoría que engloba los contratos temporales a trabajadores de temporada y los turísticos), según figura en la última estadística de viviendas declaradas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que acaba de publicar la Agencia Tributaria y que ofrece datos del año 2024.

El incremento porcentual de Sant Josep se corresponde con el de la media balear, donde de los 895 euros de media del alquiler habitual se pasa a los 2.239 euros (1.344 más) del temporal, lo que supone un incremento del 150%. La estadística de la Agencia Tributaria sólo incluye los municipios de más de 20.000 habitantes, de manera que no aparecen los datos de Formentera ni de Sant Joan, pero sí los de Santa Eulària, donde los alquileres para trabajadores de temporada o vacacionales son un 125,4% superiores a los anuales. En este municipio, el alquiler medio mensual de todo un año asciende a 1.192 euros (el segundo más caro de la isla), mientras que el de temporada sube a 2.687 euros, 1.495 euros más.

En el caso de Sant Antoni, el incremento entre el alquiler medio anual (1.009 euros) y el de temporada (2.162 euros) es del 114,27%, mientras que en el municipio de Ibiza el incremento es de casi el 66%: 1.034 euros el de todo el año, por 1.715 el no habitual.

Diferencia con Palma

Si los comparamos con los del Palma (Mallorca), la diferencia es notable: el arrendamiento medio anual en la capital mallorquina es de 878 euros (en la isla de Ibiza no baja de los 1.000 euros), mientras que el temporal es de 1.440 euros, un 64% superior. Aquí estamos a otro nivel.

La diferencia entre la duración del alquiler temporal y el anual es de aproximadamente tres meses. Los temporales oscilan entre los 271 días al año de Sant Josep (94 menos que el anual) y los 287 días de Ibiza (-78 días), es decir, se ciñen a la temporada turística.

En la isla, el 39,5% de sus viviendas, un total de 14.132, se dedican al alquiler habitual. En total, y según los últimos datos de la Agencia Tributaria, el municipio que destina al alquiler anual un mayor porcentaje de su parque de inmuebles es Ibiza, casi el 43% del total, o dicho de otra manera, 5.840 de las 13.682 propiedades que tiene. Le sigue Santa Eulària, con el 41% de sus 9.198 casas; Sant Antoni, con casi el 39% de sus 6.212 inmuebles, y Sant Josep, donde se alquilan anualmente 2.098 de sus 6.674 viviendas, es decir, el 31,4%. La media balear es más baja que la ibicenca, pues en la Comunitat Autònoma balear se destina a ese uso el 28,7% de sus 233.637 viviendas. En Palma, por ejemplo, se alquilan para uso anual 34.211 inmuebles, el 28,94 del total.

Aunque el alquiler temporal resulta más rentable, se dedican a él menos viviendas, sólo 1.922 en los cuatro municipios de la isla que aparecen en la estadística, el 5,3% del total. Por ejemplo, sólo 619 en el municipio de Ibiza, el 4,5% del total; 308 en Sant Antoni, 517 en Sant Josep, y 478 en Santa Eulària (5,2%).